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Не ешьте эти томаты ни в коем случае. Какие овощи несут опасность

Автор
Марина Ищенко
Дата публикации
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Автор
Помидоры Новость обновлена 24 июля 2025, 06:55
Помидоры. Фото Коллаж "Телеграф"

4 простых правила помогут вам

Помидоры не следует употреблять зелеными или поврежденными. Они содержат опасные вещества.

"Телеграф" расскажет в чем именно опасность. А также, что делать вместо этого.

Главные опасности зеленых томатов

Зеленые (незрелые) томаты содержат высокие концентрации соланина — природного токсического вещества из группы гликоалкалоидов. Это соединение выполняет защитную функцию растения от вредителей и болезней, но может быть опасным для человека.

Концентрация солонина в зеленых томатах может превышать безопасные нормы в 10-15 раз. При потреблении таких плодов могут возникнуть симптомы отравления: тошнота, рвота, диарея, головные боли и общая слабость.

Помидор

Риски поврежденных плодов

Томаты с механическими повреждениями, трещинами или признаками гниения представляют не менее серьезную угрозу:

  • Бактериальные инфекции через повреждения легко проникают патогенные микроорганизмы.
  • Токсины плесневых грибов : могут образовываться даже на небольших поврежденных участках.
  • Накопление вредных веществ : в процессе разложения образуются опасные соединения.

Следует придерживаться простых правил безопасности:

  • Собирайте только полностью спелые плоды красного, розового или желтого цвета в зависимости от сорта.
  • Внимательно осматривайте помидоры перед потреблением – отбраковывайте экземпляры с любыми повреждениями.
  • Зеленые томаты используйте только для технической переработки – маринование с предварительным отваром.
  • При появлении симптомов отравления немедленно обратитесь к врачу.

Ранее "Телеграф" писал, почему нельзя есть старую консервацию.

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#Овощи #Помидор #Запрет