Не ешьте эти томаты ни в коем случае. Какие овощи несут опасность

4 простых правила помогут вам

Помидоры не следует употреблять зелеными или поврежденными. Они содержат опасные вещества.

"Телеграф" расскажет в чем именно опасность. А также, что делать вместо этого.

Главные опасности зеленых томатов

Зеленые (незрелые) томаты содержат высокие концентрации соланина — природного токсического вещества из группы гликоалкалоидов. Это соединение выполняет защитную функцию растения от вредителей и болезней, но может быть опасным для человека.

Концентрация солонина в зеленых томатах может превышать безопасные нормы в 10-15 раз. При потреблении таких плодов могут возникнуть симптомы отравления: тошнота, рвота, диарея, головные боли и общая слабость.

Помидор

Риски поврежденных плодов

Томаты с механическими повреждениями, трещинами или признаками гниения представляют не менее серьезную угрозу:

Бактериальные инфекции через повреждения легко проникают патогенные микроорганизмы.

через повреждения легко проникают патогенные микроорганизмы. Токсины плесневых грибов : могут образовываться даже на небольших поврежденных участках.

: могут образовываться даже на небольших поврежденных участках. Накопление вредных веществ : в процессе разложения образуются опасные соединения.

Следует придерживаться простых правил безопасности:

Собирайте только полностью спелые плоды красного, розового или желтого цвета в зависимости от сорта.

красного, розового или желтого цвета в зависимости от сорта. Внимательно осматривайте помидоры перед потреблением – отбраковывайте экземпляры с любыми повреждениями.

перед потреблением – отбраковывайте экземпляры с любыми повреждениями. Зеленые томаты используйте только для технической переработки – маринование с предварительным отваром.

– маринование с предварительным отваром. При появлении симптомов отравления немедленно обратитесь к врачу.

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