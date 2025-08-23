"Знущайло", "обузник" и не только: как можно красиво обозвать абьюзера на украинском

Украинцы в своих дискуссиях обсуждают даже юмористические варианты

В украинском языке нет одного универсального слова, которое полностью передавало бы значение английского термина "абьюзер", описывающего человека, систематически наносящего психологический, эмоциональный или физический вред другому. В разных контекстах под абьюзом понимают насилие, травлю, манипуляцию или контроль.

На сайте "Словотвір" предложили множество вариантов данному определению. Одним из самых распространенных и понятных эквивалентов является "насильник", используемый в публичных материалах и психологических консультациях.

Некоторые пользователи предлагают более специфические слова, например, "ґвалтівник", если речь идет о сексуальном насилии. Или "знущайло", "знущальник", когда акцент делается на психологическом или эмоциональном давлении.

Другие варианты включают "цькувальник" или "цькувач", что подчеркивает систематическое преследование и унижение человека, что часто можно встретить среди молодежи и детей. Для более формального или художественного употребления можно применять термины "обузник", "підгнітник", "підгнобник".

Также встречаются неологизмы или креативные переводы, например, "увинитель" или "провинитель", указывающие на переложение вины на жертву. Некоторые эксперты предлагают термин "нахра́пник" для описания агрессивного поведения, а также "деспот" для лиц, устанавливающих тотальный контроль над другими.

Интересно, что украинцы обсуждают даже юмористические варианты, например "мучитель" или "спровинювач", чтобы отразить эмоциональный аспект абьюза, в то же время не теряя серьезности проблемы.

Как видим, украинский язык предлагает несколько вариантов перевода слова "абьюзер", и выбор конкретного термина зависит от контекста.

