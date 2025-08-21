Готовьте шубу и сапоги. Какой погоды ждать украинцам в День Независимости

Где температура упадет больше всего

Погода в Украине на выходные перед празднованием Дня Независимости принесет украинцам ощутимое ухудшение погодных условий — это еще одно напоминание о приближении конца летнего сезона. Синоптики прогнозируют существенное понижение температуры и дожди по всей территории страны.

"Телеграф" расскажет, какой будет погода в Украине в эти дни. В материале используются данные Ventusky, а также Укргидрометцентра.

Погода в Украине 23 августа

В субботу, 23 августа, по прогнозу Ventusky, температурный фон в Украине будет колебаться от +14 до +21°C.

А вот по данным Украинского гидрометеорологического центра, 23 августа страну накроют изменчивые погодные условия. В большинстве регионов ожидаются осадки разной интенсивности. Западные области будут температуру от +10°C до +20°C, центральные регионы — от +11°C до +21°C. Восточные и южные области сохранят более теплые условия с температурами от +19°C до +27°C.

Погода в Украине 24 августа

Воскресенье станет днем кардинальных перемен в погоде. Синоптики предупреждают о значительном похолодании практически по всей территории Украины. Температурные показатели снизятся до более умеренных значений, что будет особенно ощутимо после жарких дней на прошлой неделе.

Самые холодные условия ожидаются в северных и северо-западных областях, где температура может опуститься до самых низких летних показателей. Центральные регионы также ощутят существенное понижение температуры по сравнению с предыдущими днями.

24 августа Укргидрометцентр прогнозирует дальнейшее распространение прохладной погоды. Температурный режим стабилизируется на уровне от +10 до +19°C в большинстве регионов. Теплее всего останется на юге и востоке, где термометры будут показывать от +17°C до +27°C. Осадки ожидаются локально, преимущественно посредством кратковременных дождей.

