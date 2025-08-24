"Дракула на Лукьяновку едет". В киевском метро произошел смешной курьез (видео)

Пользователи шутили и о Бэтмене, патрулирующем метро

В киевском метро вечером произошел интересный курьез. Так как в вагоне увидели необычного пассажира. Инцидент произошел вечером 22 августа.

Как сообщают местные каналы, в один из вагонов-метро залетела летучая мышь. Учитывая начало миграции этих животных, такое явление вполне естественно, хоть и опасно.

"Летучая мышь залетела в вагон метро. Надеюсь малыш сможет доехать куда надо и пассажиры не навредят ему", — говорится в подписи под видео.

На видео видно, как по вагону летает напуганная летучая мышь, а люди удивленно смотрят на нее. Животное довольно быстро летает и чуть не бьется о вагон, ведь вероятнее из-за шума метро у летучей мыши возникла дезориентация.

Впоследствии в сообщении добавили, что по состоянию на 22:13 летучая мышь "вышла на Лукьяновке". Больше подробностей нет, но надеемся, что с животным все хорошо.

В комментариях пользователи шутили о том, что это Бэтмен патрулирует метро. Еще писали, что это не летучая мышь, а спецпредставитель США Кит Келлог приехал в Киев или Ози Осбарн.

Напомним, что в Украине началась сезонная миграция летучих мышей. Окно без сетки, открытый балкон или щель форточки может стать для них ловушкой – они залетают внутрь и не могут выбраться. Поэтому украинцев просят обязательно закрывать все окна в домах и квартирах, когда те надолго едут, например, в отпуск.

