Около одной из центральных станций метро киевляне могли буквально "выкупаться в роскоши": что там было (фото)

В самом центре Киева, на пересечении современных улиц Евгения Чикаленко и Павла Скоропадского, когда-то стоял уникальный архитектурный комплекс. Он стал символом городского обихода конца XIX века.

Это – Караваевские бани, или народные бани Михельсона, которые были не просто местом для гигиены, а настоящим социальным центром. На протяжении едва ли не века он служил киевлянам разных слоев населения.

Эстонский купец и его киевская мечта

История бань начинается с имени эстонского купца Фридриха Михельсона — предпринимателя-визионера, ставшего одним из самых влиятельных застройщиков Киева XIX века. В 1876–1877 годах он претворил в жизнь амбициозный проект создания современного банного комплекса в городе, который должен стать эталоном комфорта и качества обслуживания.

Архитектуру будущей киевской банной инфраструктуры доверили талантливому Александру Шиле — архитектору, чье имя навсегда вписано в историю города. Шиле создал поразительное здание, сочетавшее функциональность с эстетической красотой.

Здание бань действительно впечатляло. Фасад украшали изысканные декоративные орнаменты, изящная лепнина и таинственные маски. Особое внимание привлекала буква "М" — инициал фамилии владельца, ставший своеобразным логотипом заведения.

Социальная миссия

В те времена, когда централизованное водоснабжение и канализация были недоступной роскошью для большинства киевлян, Караваевские бани выполняли жизненно важную социальную функцию. Они не просто оказывали услуги по личной гигиене — они спасали здоровье тысяч людей, предотвращали распространение эпидемий и инфекционных заболеваний.

Бани стали символом демократизации комфорта – здесь могли получить качественные услуги как студенты, так и состоятельные купцы. Это был реальный прорыв в сфере социальных услуг конца XIX века.

Современность в каждой детали

Караваевские бани опережали свое время на десятилетия. Комплекс поражал посетителей роскошными мраморными бассейнами, просторными залами и системой частных кабинетов – так называемых "нумеров". Это была настоящая революция в сфере услуг для Киева того времени.

Особое внимание владелец уделил социальной дифференциации: комплекс включал пять отделений – три мужских и два женских, что позволяло обслуживать клиентов разных сословий и полов. Студенты могли воспользоваться услугами бань за демократические 25 копеек, а семейные номера для состоятельных клиентов стоили до 3 рублей.

Больше чем бани

Михельсон понимал, что успешный бизнес – это комплексный подход к потребностям клиентов. Поэтому на территории комплекса работали не только бани, но и магазины, парикмахерские и буфеты. Это превращало посещение бань в настоящее культурное событие — место, где можно было не только позаботиться о гигиене, но и пообщаться, подстричься, перекусить.

Даже уютный дворик был продуман до мелочей: там разместили подземный паркинг для карет — уровень премиум-сервиса, недоступный большинству заведений того времени.

Утраченное наследие

К сожалению, время оказалось беспощадным к этой архитектурной жемчужине. Караваевские бани продержались до 1980-х годов, постепенно утрачивая свою актуальность по мере развития индивидуальных санитарных условий в квартирах киевлян.

В 1981 году неподалеку от места, где стояли Караваевские бани, открыли станцию метро "Площадь Украинских Героев" (тогда она называлась "Республиканский стадион") — часть Оболонско-Теремковской линии Киевского метрополитена. Эта станция стала важной транспортной артерией, а рядом с ней был построен инженерный корпус метрополитена. В конце концов банный комплекс был снесен, а на его месте появился современный бизнес-центр.

