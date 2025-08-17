В одном из городов Украины увидели редкую змею: они могут вырастать до 2 метров

Эта рептилия занесена в Красную книгу

Природа Украины богата редкими существами. Среди них будет и сарматский полоз, которого увидели в Днепре.

Эта рептилия занесена в Красную книгу Украины и считается видом, который постепенно исчезает. Встреча с такой рептилией — большая редкость, ведь популяция полоза стремительно сокращается из-за потери естественных мест обитания и деятельности человека, как узнал "Телеграф".

Увидеть этого красавчика можно на видео в публикации "Мой Днепр".

Что это за существо

Полоз сарматский — одна из самых больших змей Украины. Взрослые особи могут достигать более 2 метров в длину. Тело змеи имеет желтовато-бурую или оливковую окраску с темными пятнами, которые образуют характерный узор. Благодаря своей окраске полоз хорошо маскируется среди травы и кустарников.

Полоз сарматский

Чаще всего полоза сарматского можно встретить в степных районах, на опушках, в балках и на склонах оврагов. Он предпочитает теплые и сухие места, а также может жить вблизи водоемов.

Полоз сарматский

Стоит заметить, что змея не ядовита и не представляет опасности для человека, наоборот — помогает природе, уничтожая грызунов и насекомых.

