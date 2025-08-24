"Дракула на Лук’янівку їде". У київському метро стався дотепний курйоз (відео)

Користувачі жартували і про Бетмена, який патрулює метро

У київському метро ввечері стався цікавий курйоз. Адже у вагоні побачили незвичного пасажира. Інцидент стався ввечері 22 серпня.

Як повідомляють місцеві канали, до одного з вагонів-метро залетів кажан. Враховуючи початок міграції цих тварин, таке явище цілком природне, хоч і небезпечне.

"Кажан залетів у вагон метро. Сподіваюсь малий зможе доїхати куди треба і пасажири не нашкодять йому", — йдеться у підписі під відео.

На відео видно, як по вагону літає наляканий кажан, а люди здивовано дивляться на нього. Тварина досить швидко літає та ледь не б'ється об вагон, адже ймовірніше через шум метро у кажана виникла дезорієнтація.

Згодом у дописі додали, що станом на 22:13 кажан "вийшов на Лук'янівці". Більше подробиць немає, але сподіваємось, що з твариною все добре.

У коментарях користувачі жартували про те, що це Бетмен патрулює метро. Ще писали, що це не кажан, а спецпредставник США Кіт Келлог приїхав до Києва або Озі Осбарн.

Нагадаємо, що Україні розпочалася сезонна міграція кажанів. Вікно без сітки, відкритий балкон або щілина кватирки може стати для них пасткою – вони залітають усередину і не можуть вибратися. Тому українців просять обов’язково закривати усі вікна в будинках та квартирах, коли ті на тривалий час їдуть, наприклад, у відпустку.

Раніше "Телеграф" розповідав, що робити, якщо зустріли кажана в приміщенні.