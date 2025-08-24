В Україні водиться рідкісна ящірка без ніг: вона може виростати до пів метра (фото)

Вона повністю безпечна для людини

Українська природа знову здивувала, адже в одній з областей місцеві мешканці помітили рідкісного представника дикої фауни, який схожий на змію.

Цією істотою виявилась веретенниця ламка. Її часто плутають зі змією через довге тіло без лап, але насправді вона належить до родини ящірок, як йдеться у публікації "Північна Брама" у Facebook.

Маленька ящірка

Що то за істота

Довжина тіла цієї істоти зазвичай сягає 40–50 см, половину з якої становить хвіст. Шкіра гладенька, блискуча, бурого чи золотисто-коричневого кольору, без характерних для змій малюнків. Голова невелика, з малопомітними очима й крихітними повіками — саме це відрізняє її від змії.

Веретенниця ламка

Веретінниця поширена в Європі, зокрема й в Україні. Її можна зустріти на узліссях, у чагарниках, на луках, у садах та навіть на городах. Вона надає перевагу вологим місцям і зазвичай веде прихований спосіб життя, ховаючись під листям, камінням тощо.

Веретенниця ламка

Ця ящірка — справжній помічник садівників та городників. Вона живиться слимаками, дрібними комахами, личинками та іншими шкідниками, які завдають шкоди врожаю. Однак для людей вона абсолютно безпечна, адже не кусається, не отруйна і завжди тікає, якщо бачить небезпеку.

Водночас у неї є одна особливість — скидати хвіст у разі небезпеки, який із часом відростає знову.

