В нашей стране их всего 100 особей. Редкого зверя с окрасом леопарда заметили в Украине (фото)

Он очень редкий

В Донецкой области зафиксировали чрезвычайное происшествие — заметили редкое животное. Этот мелкий хищник занесен в Красную книгу Украины, поэтому встретить его в дикой природе — большая редкость, ведь популяция стремительно сокращается.

В региональном ландшафтном парке "Клебан-Бык", что в Донецкой области, заметили редкое животное Перевязку, которая чем-то похожа на хорька. По данным отдела службы государственной охраны, в нашей стране этих хищников насчитывается всего 100 особей.

Что это за животное

Перевязка — небольшой хищник с вытянутым гибким телом и короткими лапками. Его легко узнать по яркой окраске: темно-бурое или черное тело с желтыми и белыми пятнами, а хвост похож на "кисточку", на котором есть темное кольцо. Голова более светлая, с темной маской вокруг глаз, а ушки чрезвычайно большие.

Как выглядит Перевязка

Где обитает этот редкий зверь

Перевязка предпочитает открытые степные пространства, полупустыни и сухие склоны в Восточной Европе, Передней и Центральной Азии. Чаще всего она селится в норах грызунов или использует заброшенные тайники других животных. В Украине этот вид можно встретить преимущественно в степной и лесостепной зонах.

Где живет Перевязка

Образ жизни этих хищников похож на жизнь степного хорька – они активны в период сумерек или ночи, хотя иногда могут вылезать и в дневное время.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Одесской области удалось спасти редкую птицу из Красной книги Украины.