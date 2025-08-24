Укр

Спасете свой урожай: что сделать, чтобы ночной холод не навредил огурцам

Наталья Дума
Что сделать, чтобы огурцы не мерзли ночью
Что сделать, чтобы огурцы не мерзли ночью.

Мы поделились доступными и простыми методами

Вторая половина августа принесла резкие перепады температур. Днем еще тепло, а ночью холодно. Поэтому огурцы начинают хуже плодоносить, что приведет к уменьшению их урожая. Для того чтобы сохранить плоды, специалисты советуют несколько простых, но эффективных методов.

В телеграмм-канале "Современная дача" поделились способами, которые помогут сохранить урожай огурцов, несмотря на холодные ночи. Для этого вам не нужны дорогие удобрения.

Как защитить огурцы от холодных ночей

Во-первых, накрыть грядки лутрасилом или спанбордом темного цвета. Этот материал лучше аккумулирует тепло в день, что защитит растения от холода ночью.

Во-вторых, подживите огурцы золой с уксусом. В ведро воды насыпаем стакан древесной золы и полстакана 6% уксуса. Когда химическая реакция прекратится, до краев наливаем воду и поливаем этим раствором огурцы под корень.

В-третьих, поливайте огурцы сахарной водой под корень. Делать это следует раз в 4 дня. Для приготовления этого раствора стакан сахара растворяем в 10 литрах воды.

В-четвертых, воспользуйтесь янтарной кислотой – она стимулирует плодоношение. К 10 литрам воды добавляем 1 г кислоты, переливаем в пульверизатор и опрыскиваем огуречные плети.

Также для защиты огурцов от холода следует использовать травяные напитки. Они насыщают почву питательными веществами и поддерживают иммунитет растений.

