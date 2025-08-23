Заставьте помидоры расти быстрее: какую подкормку нельзя пропустить в августе

Ускорить созревание плодов легче простого

В августе украинцы уже собирают щедрый урожай овощей и фруктов, однако прекращать подкормку пока что нежелательно. Наоборот, грамотное внесение удобрений в этом месяце способно заметно продлить и усилить плодоношение помидоров.

"Телеграф" подготовил для вас рецепт "чудо"-удобрения для этой культуры. Оно усиливает урожайность и способствует формированию больших и мясистых плодов томатов, пишет prostoway.

Чем и как подкормить помидоры: рецепт

В августовский период томаты особенно хорошо откликаются на внекорневую подкормку. Удобрение при этом используют в разбавленном виде и вносят его через полив. Пример подходящего состава приведен ниже:

Растворите 1,5 литра золы в 5 литрах горячей воды и тщательно перемешайте. Дайте смеси остыть, затем доведите объем до 10 литров. Добавьте содержимое флакончика йода и 10 граммов борной кислоты, снова хорошо перемешайте. Перед использованием разбавьте раствор: 1 литр на ведро воды. Под каждое растение выливайте по 1 литру готового удобрения.

Фото: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Подкормка для растений особенно важна на этапе их роста и плодоношения, однако не все они могут принести только пользу. Ранее "Телеграф" писал, чем нельзя удобрять помидоры. Также узнайте, как нужно правильно поливать огурцы, чтобы предотвратить появление горечи и трещин.