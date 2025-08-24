Всего одна таблетка этого копеечного препарата спасет помидоры от грибка: просто растворите в воде

Томаты скажут вам "спасибо"

Эти овощи достаточно чувствительны и при недостаточном уходе могут заболеть грибком. Чтобы сохранить урожай, важно вовремя принять меры. В прошлый раз мы разбирали, чем нельзя удобрять помидоры, а теперь подскажем, как защитить растения от грибковых болезней.

Чтобы уберечь урожай, многие дачники прибегают к фурацилину — простому и недорогому, но при этом результативному средству. Об этом пишет prostoway.

Раствор с фурацилином для помидоров: рецепт

Одну таблетку фурацилина измельчаем до порошкообразного состояния и растворяем в одном литре теплой воды. Тщательно размешиваем, чтобы не осталось комочков. Готовый раствор можно перелить в пульверизатор.

Как обрабатывать кусты помидоров

Фото: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Опрыскивание лучше проводить утром или вечером, когда солнечная активность снижена. В это время риск появления ожогов на листьях из-за попадания капель воды под прямые лучи минимален.

Важно отметить, что необходимо тщательно обрабатывать нижнюю поверхность листьев — это место наиболее уязвимо к грибковым инфекциям. Раствор нужно распределить по всему растению.

