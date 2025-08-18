"Золотая" почва для огурцов: как заставить овощи плодоносить до поздней осени

Эти советы помогут получать урожай даже в заморозки

После августа световой день постепенно уменьшается, однако огурцы способны давать урожай вплоть до первых холодов. Это возможно благодаря правильному уходу и удобрениям, которые стимулируют повторную волну плодоношения.

Осенью урожай нужно собирать чаще — примерно раз в два дня, снимая даже мелкие плоды. Такая регулярная уборка стимулирует появление новых завязей и продлевает вегетационный период, пишет actualno. Толстый слой органической мульчи сохраняет корневую систему огурцов жизнеспособной до заморозков.

Чем подживить огурцы в августе

Применяйте перепревший компост, солому или свежескошенную траву, и выкладывайте их слоем минимум 5-7 см. Такая мульча не только защищает корни от холода, но и удерживает влагу, препятствует росту сорняков.

В конце лета огурцы особенно нуждаются в калии. Отличным источником этого элемента служит обычная древесная зола: стакан золы замачивают в ведре воды на сутки и используют для полива под корень. Для поддержки листьев, пострадавших от холода, полезна внекорневая подкормка слабым раствором мочевины (10-15 г на 10 л воды). Опрыскивать растения лучше рано утром в пасмурную погоду.

Фото: freepik

Прохладные ночи августа и роса создают благоприятные условия для мучнистой росы. Чтобы предупредить заболевание, огурцы обрабатывают раствором молочной сыворотки (1 л на 10 л воды) каждые 7-10 дней, особенно после дождя.