Такого уже никто не делает, а в СССР было постоянно. Как в то время праздновали 1 сентября

В Советском Союзе 1 сентября имело официальное название — День знаний. Этот праздник отмечался ежегодно, когда его утвердили на государственном уровне. Все школы от крупных городских до сельских проводили торжественные линейки.

"Телеграф" расскажет, как в Советском Союзе отмечали 1 сентября.

В начале учебного года звучал гимн СССР, поднимался государственный флаг. Директор и учителя выступали с речами, учащиеся читали стихи, пели песни. Центральным моментом было так называемое "первый звонок" : первоклассницу выводил на плечо старшеклассник, и она звонила в звонок в знак начала учебного года.

Праздник носил обязательный официальный характер. Все школьники обязаны были быть в форме: мальчики в темных костюмах, девушки в коричневых платьях с белыми фартуками и большими бантами.

После торжественной части ученики шли на первый урок, символический. Вместо обычных занятий там рассказывали о достижениях страны, героях труда, важных событиях.

1 сентября в СССР не рассматривалось как праздничный выходной день. Для детей это было торжественное событие, а для родителей рабочий день, но в школах организовывали фотографирование, цветочные подарки учителям и небольшие концерты.

