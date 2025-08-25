Крокоящерица или крокопес? В соцсети увидели редкого хищника (видео)

Такую аномалию редко встретишь

В социальной сети набирает популярность видео, на котором запечатлен крокодил с необычным видом. У него нет одной "запчасти".

На видео reels от "Наш город Бровары" в Facebook можно увидеть, что у рептилии полностью отсутствует хвост. На кадрах животное напоминает скорее собаку с длинной вытянутой мордой, чем одного из древнейших хищников планеты.

Это объясняется врожденной аномалией развития, когда хвост не формируется. Это редкое явление, ведь именно хвост в нормальных условиях является главным "оружием" крокодила — он помогает животному быстро плавать, балансировать и даже отбиваться от врагов. Без него крокодил теряет значительную часть своей силы и становится более уязвимым.

Кто такие крокодилы

Принадлежит эта группа к большим пресмыкающимся, обитающим в тропических и субтропических регионах Африки, Азии, Австралии и Америки. Чаще всего крокодилов можно встретить в реках, озерах, болотах и мангровых зарослях. Они прекрасно ощущают себя как в воде, так и на суше, хотя большинство времени проводят именно в водной среде.

Крокодил

Эти рептилии – настоящие хищники. Они охотятся на рыбу, птиц, млекопитающих, иногда даже на больших животных, подходящих к водоемам. Их тактика — неожиданное нападение из засады.

Особенности их поведения и тела

Необычайно сильны челюсти, которые могут ломать кости.

Умение долго оставаться под водой благодаря замедлению сердцебиения.

Глаза и ноздри расположены на верхней части головы, что позволяет животному прятаться в воде почти полностью незаметно.

Средняя продолжительность жизни — до 70-100 лет.

Как выглядят челюсть и глаза крокодила

