Крокоящірка або крокопес? У соцмережі побачили рідкісного хижака (відео)

Таку аномалію рідко зустрінеш

У соціальній мережі набирає популярності відео, на якому зафіксований крокодил із незвичним виглядом. У нього немає однієї "запчастини".

На відео reels від "Наше місто Бровари" у Facebook можна побачити, що у рептилії повністю відсутній хвіст. На кадрах тварина нагадує радше собаку з довгою витягнутою мордою, ніж одного з найдавніших хижаків планети.

Це пояснюється вродженою аномалією розвитку, коли хвіст не формується. Це рідкісне явище, адже саме хвіст у нормальних умовах є головною "зброєю" крокодила — він допомагає тварині швидко плавати, балансувати та навіть відбиватися від ворогів. Без нього крокодил втрачає значну частину своєї сили й стає вразливішим.

Хто такі крокодили

Належить ця група до великих плазунів, які мешкають у тропічних та субтропічних регіонах Африки, Азії, Австралії та Америки. Найчастіше крокодилів можна зустріти у річках, озерах, болотах та мангрових заростях. Вони чудово почуваються як у воді, так і на суші, хоча більшість часу проводять саме у водному середовищі.

Крокодил

Ці рептилії — справжні хижаки. Вони полюють на рибу, птахів, ссавців, іноді навіть на більших тварин, що підходять до водойм. Їхня тактика — несподіваний напад із засідки.

Особливості їх поведінки та тіла

Надзвичайно сильні щелепи, які можуть ламати кістки.

Вміння довго залишатися під водою завдяки уповільненню серцебиття.

Очі та ніздрі розташовані на верхній частині голови, що дозволяє тварині "ховатися" у воді майже повністю непомітно.

Середня тривалість життя — до 70–100 років.

Який вигляд мають щелепа та очі крокодила

