Крокоящірка або крокопес? У соцмережі побачили рідкісного хижака (відео)
Таку аномалію рідко зустрінеш
У соціальній мережі набирає популярності відео, на якому зафіксований крокодил із незвичним виглядом. У нього немає однієї "запчастини".
На відео reels від "Наше місто Бровари" у Facebook можна побачити, що у рептилії повністю відсутній хвіст. На кадрах тварина нагадує радше собаку з довгою витягнутою мордою, ніж одного з найдавніших хижаків планети.
Це пояснюється вродженою аномалією розвитку, коли хвіст не формується. Це рідкісне явище, адже саме хвіст у нормальних умовах є головною "зброєю" крокодила — він допомагає тварині швидко плавати, балансувати та навіть відбиватися від ворогів. Без нього крокодил втрачає значну частину своєї сили й стає вразливішим.
Хто такі крокодили
Належить ця група до великих плазунів, які мешкають у тропічних та субтропічних регіонах Африки, Азії, Австралії та Америки. Найчастіше крокодилів можна зустріти у річках, озерах, болотах та мангрових заростях. Вони чудово почуваються як у воді, так і на суші, хоча більшість часу проводять саме у водному середовищі.
Ці рептилії — справжні хижаки. Вони полюють на рибу, птахів, ссавців, іноді навіть на більших тварин, що підходять до водойм. Їхня тактика — несподіваний напад із засідки.
Особливості їх поведінки та тіла
- Надзвичайно сильні щелепи, які можуть ламати кістки.
- Вміння довго залишатися під водою завдяки уповільненню серцебиття.
- Очі та ніздрі розташовані на верхній частині голови, що дозволяє тварині "ховатися" у воді майже повністю непомітно.
- Середня тривалість життя — до 70–100 років.
