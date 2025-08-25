Рус

Крокоящірка або крокопес? У соцмережі побачили рідкісного хижака (відео)

Марина Бондаренко
Новина оновлена 25 серпня 2025, 12:54
Крокодил

Таку аномалію рідко зустрінеш

У соціальній мережі набирає популярності відео, на якому зафіксований крокодил із незвичним виглядом. У нього немає однієї "запчастини".

На відео reels від "Наше місто Бровари" у Facebook можна побачити, що у рептилії повністю відсутній хвіст. На кадрах тварина нагадує радше собаку з довгою витягнутою мордою, ніж одного з найдавніших хижаків планети.

Це пояснюється вродженою аномалією розвитку, коли хвіст не формується. Це рідкісне явище, адже саме хвіст у нормальних умовах є головною "зброєю" крокодила — він допомагає тварині швидко плавати, балансувати та навіть відбиватися від ворогів. Без нього крокодил втрачає значну частину своєї сили й стає вразливішим.

Хто такі крокодили

Належить ця група до великих плазунів, які мешкають у тропічних та субтропічних регіонах Африки, Азії, Австралії та Америки. Найчастіше крокодилів можна зустріти у річках, озерах, болотах та мангрових заростях. Вони чудово почуваються як у воді, так і на суші, хоча більшість часу проводять саме у водному середовищі.

Який вигляд мають крокодили
Крокодил

Ці рептилії — справжні хижаки. Вони полюють на рибу, птахів, ссавців, іноді навіть на більших тварин, що підходять до водойм. Їхня тактика — несподіваний напад із засідки.

Особливості їх поведінки та тіла

  • Надзвичайно сильні щелепи, які можуть ламати кістки.
  • Вміння довго залишатися під водою завдяки уповільненню серцебиття.
  • Очі та ніздрі розташовані на верхній частині голови, що дозволяє тварині "ховатися" у воді майже повністю непомітно.
  • Середня тривалість життя — до 70–100 років.
Крокодил
Який вигляд мають щелепа та очі крокодила

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні водиться рідкісна ящірка без ніг.

