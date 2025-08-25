Гороскоп на 26 августа: проблемы с деньгами у Овнов, успехи у Близнецов

Не стоит завтра ждать у моря погоды

В 2025 году у многих знаков Зодиака произойдут важные жизненные перемены. А сейчас "Телеграф" предлагает гороскоп на завтра, 26 августа, чтобы вы знали, чего ожидать от этого вторника.

Овен (21 марта — 20 апреля)

День подходит для домашних дел: готовки, уборки или мелкого ремонта. В делах и деньгах возможен небольшой спад. Воздерживайтесь завтра от пустых обещаний и не навязывайте свое мнение близким.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Возможны проявления негатива со стороны недоброжелателей. Постарайтесь реагировать на это проще, чтобы не терять удачу и уверенность в себе. Начните день с чего-то приятного, а завершите легкой уборкой — это поможет настроиться на позитив.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

В отношениях с людьми придерживайтесь этикета: так проще находить и предлагать помощь, взаимодействовать с партнерами, руководством или друзьями. Успехи в повседневных делах принесут радость.

Рак (22 июня — 22 июля)

Ссоры с окружающими не принесут ничего хорошего — конфликты только усугубят ситуацию. В общении с близкими важно быть открытыми и делиться своими мыслями и чувствами.

Лев (23 июля — 23 августа)

В такие дни нередко возникают любовные треугольники и напряженность в отношениях. Зависть и старые обиды могут всплывать завтра на поверхность, поэтому важно не усугублять конфликты и обходить острые углы.

Дева (24 августа — 23 сентября)

День в целом благоприятный, но это не повод ждать, что все решится само собой. Избегайте лени и откладывания дел. Этот вторник особенно удачен для романтических встреч, флирта и поиска второй половинки.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Лучше воздержаться от рассказов о своих планах посторонним: не давайте поводов для сплетен и не позволяйте недоброжелателям использовать информацию против вас.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Это день внутренней нестабильности. Возможны зависть, раздражение и ревность, а критика может восприниматься особенно болезненно. Старайтесь смотреть на вещи объективно и не принимать все близко к сердцу.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Ночные светила благоволят закреплению достигнутого и дальнейшему продвижению. Их поддержка проявится почти во всех сферах, но особенно удачными будут карьера, бизнес, любовь и финансовые вложения.

Козерог (22 декабря — 19 января)

День обещает быть эмоционально насыщенным. Основной источник энергии и радости — общение. Однако не позволяйте эмоциям полностью управлять вами. Сердце подскажет верное направление, но доверять ему слепо нежелательно.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Многим будет сложно справляться с привычными делами: возможны раздражение, самокритика и общее недовольство ситуацией. Лучший способ — переключиться на что-то новое: это поможет направить хаос событий в конструктивное русло.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Азарт и упорство завтра могут сыграть против вас, особенно если действовать необдуманно. Осторожность и внимательность к финансовым вопросам помогут удержать день под контролем и добиться желаемого в короткие сроки.