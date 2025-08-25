Гороскоп на 26 серпня: проблеми з грошима в Овнів, успіхи у Близнюків

Не варто завтра чекати з моря погоди

У 2025 році у багатьох знаків Зодіаку відбудуться важливі життєві зміни. А зараз "Телеграф" пропонує гороскоп на завтра, 26 серпня, щоб ви знали, чого чекати від цього вівторка.

Овен (21 березня — 20 квітня)

День підходить для домашніх справ: приготування, прибирання або дрібного ремонту. У справах та грошах можливий невеликий спад. Утримуйтесь завтра від порожніх обіцянок і не нав’язуйте свою думку близьким.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Можливі прояви негативу з боку недоброзичливців. Постарайтеся реагувати на це простіше, щоб не втрачати удачу та впевненість у собі. Почніть день із чогось приємного, а завершіть легким прибиранням – це допоможе налаштуватися на позитив.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

У стосунках з людьми дотримуйтесь етикету: так простіше знаходити та пропонувати допомогу, взаємодіяти з партнерами, керівництвом чи друзями. Успіхи у повсякденних справах принесуть радість.

Рак (22 червня — 22 липня)

Сварки з оточуючими не принесуть нічого доброго — конфлікти лише погіршать ситуацію. У спілкуванні з близькими важливо бути відкритими і ділитися своїми думками та почуттями.

Лев (23 липня — 23 серпня)

У такі дні нерідко виникають любовні трикутники та напруженість у стосунках. Заздрість та старі образи можуть спливати завтра на поверхню, тому важливо не посилювати конфлікти та оминати гострі кути.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

День загалом сприятливий, але це не привід чекати, що все вирішиться само собою. Уникайте лінощів і відкладення справ. Цей вівторок особливо вдалий для романтичних зустрічей, флірту та пошуку другої половинки.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Краще утриматися від розповідей про свої плани стороннім: не давайте приводів для пліток і не дозволяйте недоброзичливцям використовувати інформацію проти вас.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Це день внутрішньої нестабільності. Можливі заздрість, роздратування та ревнощі, а критика може сприйматися особливо болісно. Намагайтеся дивитися на речі об’єктивно і не брати все близько до серця.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Нічні світила сприяють закріпленню досягнутого та подальшому просуванню. Їхня підтримка проявиться майже у всіх сферах, але особливо вдалими будуть кар’єра, бізнес, кохання та фінансові вкладення.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

День обіцяє бути емоційно насиченим. Основне джерело енергії та радості – спілкування. Однак, не дозволяйте емоціям повністю керувати вами. Серце підкаже правильний напрямок, але довіряти йому сліпо небажано.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Багатьом буде важко справлятися зі звичними справами: можливі роздратування, самокритика та загальне невдоволення ситуацією. Найкращий спосіб — перейти на щось нове: це допоможе спрямувати хаос подій у конструктивне русло.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Азарт та завзятість завтра можуть зіграти проти вас, особливо якщо діяти необдумано. Обережність та уважність до фінансових питань допоможуть утримати день під контролем та досягти бажаного у короткі терміни.