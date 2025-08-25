Гороскоп на 26 серпня: проблеми з грошима в Овнів, успіхи у Близнюків
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Не варто завтра чекати з моря погоди
У 2025 році у багатьох знаків Зодіаку відбудуться важливі життєві зміни. А зараз "Телеграф" пропонує гороскоп на завтра, 26 серпня, щоб ви знали, чого чекати від цього вівторка.
Овен (21 березня — 20 квітня)
День підходить для домашніх справ: приготування, прибирання або дрібного ремонту. У справах та грошах можливий невеликий спад. Утримуйтесь завтра від порожніх обіцянок і не нав’язуйте свою думку близьким.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Можливі прояви негативу з боку недоброзичливців. Постарайтеся реагувати на це простіше, щоб не втрачати удачу та впевненість у собі. Почніть день із чогось приємного, а завершіть легким прибиранням – це допоможе налаштуватися на позитив.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
У стосунках з людьми дотримуйтесь етикету: так простіше знаходити та пропонувати допомогу, взаємодіяти з партнерами, керівництвом чи друзями. Успіхи у повсякденних справах принесуть радість.
Рак (22 червня — 22 липня)
Сварки з оточуючими не принесуть нічого доброго — конфлікти лише погіршать ситуацію. У спілкуванні з близькими важливо бути відкритими і ділитися своїми думками та почуттями.
Лев (23 липня — 23 серпня)
У такі дні нерідко виникають любовні трикутники та напруженість у стосунках. Заздрість та старі образи можуть спливати завтра на поверхню, тому важливо не посилювати конфлікти та оминати гострі кути.
Діва (24 серпня — 23 вересня)
День загалом сприятливий, але це не привід чекати, що все вирішиться само собою. Уникайте лінощів і відкладення справ. Цей вівторок особливо вдалий для романтичних зустрічей, флірту та пошуку другої половинки.
Терези (24 вересня — 23 жовтня)
Краще утриматися від розповідей про свої плани стороннім: не давайте приводів для пліток і не дозволяйте недоброзичливцям використовувати інформацію проти вас.
Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)
Це день внутрішньої нестабільності. Можливі заздрість, роздратування та ревнощі, а критика може сприйматися особливо болісно. Намагайтеся дивитися на речі об’єктивно і не брати все близько до серця.
Стрілець (23 листопада — 21 грудня)
Нічні світила сприяють закріпленню досягнутого та подальшому просуванню. Їхня підтримка проявиться майже у всіх сферах, але особливо вдалими будуть кар’єра, бізнес, кохання та фінансові вкладення.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
День обіцяє бути емоційно насиченим. Основне джерело енергії та радості – спілкування. Однак, не дозволяйте емоціям повністю керувати вами. Серце підкаже правильний напрямок, але довіряти йому сліпо небажано.
Водолій (20 січня — 19 лютого)
Багатьом буде важко справлятися зі звичними справами: можливі роздратування, самокритика та загальне невдоволення ситуацією. Найкращий спосіб — перейти на щось нове: це допоможе спрямувати хаос подій у конструктивне русло.
Риби (20 лютого — 20 березня)
Азарт та завзятість завтра можуть зіграти проти вас, особливо якщо діяти необдумано. Обережність та уважність до фінансових питань допоможуть утримати день під контролем та досягти бажаного у короткі терміни.