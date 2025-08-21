Конец лета идеально подходит для посадки капусты: как получить вкусный урожай

Осенью на вашем столе будут свежие и сочные кочаны

Любите добавлять капусту в борщ или другие аппетитные блюда? Этот полезный овощ не зря считается одним из самых любимых. Правда, чтобы дождаться урожая, нужно немного терпения. Чтобы собрать капусту этой осенью, сажать ее нужно уже сейчас.

Вам необходимо знать, когда лучше сеять семена, как правильно ухаживать за растениями и в какое время собирать урожай. Поделились советами на actualno.

Когда сажать капусту — сроки

Оптимальное время для посадки капусты под осенний урожай — конец лета. Делать это стоит за 6-8 недель до первых ожидаемых заморозков. Летняя высадка позволяет растениям успеть созреть до наступления холодов, ведь сильная жара может замедлить формирование кочана. Если же начать выращивание в августе или сентябре, капуста получит шанс сформировать более сладкие и вкусные кочаны.

Как сажать капусту — правила

Капуста лучше растет на плодородной суглинистой почве с хорошим дренажом и pH 6,0-7,0. При посадке в помещении семена заглубляют на 6 мм, при высадке в грунт лунка должна быть вдвое больше корневого кома.

Растению нужен регулярный полив (почва влажная, но не заболоченная) и не менее 6 часов солнца в день. Подкармливайте капусту каждые две недели после укоренения. Следите за вредителями (гусеницы, тля, блошки) и болезнями: улучшайте вентиляцию и регулируйте полив, чтобы защитить корни.

Когда собирать капусту — 3 признака

Сроки: зрелость наступает через 60-100 дней (2-4 месяца) после посадки. Твердость: спелый кочан плотный и упругий; мягкий — еще рано, слишком твердый — пора срезать. Внешний вид: размер и цвет должны соответствовать указанным для сорта на упаковке семян.

