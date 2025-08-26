Red flag при выборе слив. Не покупайте фрукты с этими признаками, можно отравиться

Они содержат много клетчатки и витаминов

Сливы – один из самых любимых сезонных фруктов украинцев. Они очень вкусны и полезны, но есть несколько важных моментов для выбора.

Польза сливы

Слива содержит много клетчатки, которая улучшает пищеварение и помогает предотвратить запоры. Также этот фрукт богат антиоксидантами и витаминами, поэтому способствуют укреплению иммунитета и защищают организм от свободных радикалов.

Какие сливы нельзя употреблять

Незрелые. В них содержится много нерастворимой клетчатки, которая может вызвать вздутие, спазмы и боль в желудке. Также у них снижено количество витаминов и сахара.

Перезревшие или испорченные. В сливах, которые начали подгнивать, накапливаются микотоксины. Даже после обрезки испорченной части они могут остаться в плоде.

С повышенным содержанием нитратов. Любые фрукты, в том числе и сливы, могут содержать избыточное количество нитратов. Такие плоды могут вызвать нарушения пищеварения.

Сливы – полезные и вкусные

Как понять, что сливы "нитратные"

Есть несколько red flag (красных флажков), указывающих, что сливы могли быть выращены с избыточным количеством нитратов. От таких фруктов лучше отказаться.

Размер. Сортовые сливы могут быть большими. Однако превышение привычного размера должно насторожить — это может являться признаком использования стимуляторов роста и чрезмерного количества удобрений, в том числе нитратов.

Сладость без кислинки. Вкус слив – сладкий с кислинкой. Если чувствуете сплошной сахар, а плод водянистый, возможно, его созревание было ускорено с помощью химикатов.

Глянцевая кожура. Иногда сливы могут иметь неестественный блеск. Это может произойти из-за обработки химическими веществами для защиты от вредителей и придания товарного вида.

Если есть сомнения относительно повышенного содержания нитратов, сливы можно замочить в воде на 15-20 минут. Это поможет снизить содержание вредных веществ.

