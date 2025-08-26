Там невозможно утонуть. Где в Украине есть "кусочек" Израиля с собственным "Мертвым морем"

Это место приобретает все большую популярность

Отдых в Украине может быть на любой вкус и кошелек. Конец августа будет жарким, можно успеть в последний вагон уходящего лета и отдохнуть на украинском "Мертвом море".

"Телеграф" рассказывает об уникальном украинском курорте. Солотвино – поселок на западе Украины в Тячевском районе Закарпатской области. Там расположены соляные озера, вода которых обладает лечебными свойствами. Благодаря высокой концентрации соли в воде (30-32 промилле), она держит человека на поверхности именно так, как на Мертвом море в Израиле.

Откуда взялись соленые озера в Солотвино

Хотя соляные месторождения Солотвино известны со времен Римской империи, соляные озера образовались относительно недавно. Они возникли из-за затопления старых шахт, где раньше добывали соль.

Летом там достаточно людно

Чем полезно купание в соляных озерах

Соляные озера, а также лечебные грязи Солотвино обладают уникальными свойствами. В соленой воде содержится бром, йод, фтор, литий и другие микроэлементы, оказывающие благоприятное воздействие на организм.

Есть большие и меньшие озера

Купание в озерах – главное развлечение курорта. Ощущение невесомости и возможность держаться на воде, не прилагая усилий, – это незабываемые впечатления.

Где остановиться в Солотвино

В поселке есть вся необходимая инфраструктура, немало вариантов размещения – от частных домов, до комфортабельных баз отдыха с собственными бассейнами. По данным сайта pmg.ua, в 2025 году цены в частном секторе стартуют от 350 гривен с одного человека в сутки. Средние цены в базах отдыха в августе от 700 до 1100 гривен в сутки.

Солотвино Отель, кафе «Соленое озеро»

