Її залишали у тіні, як і дружину Путіна: чому експерша леді Людмила Янукович рідко виходила на публіку

Ексдружина Януковича запам’яталася безглуздими висловлюваннями та вбраннями

Колишня дружина четвертого президента України Людмила Янукович, яка зараз живе в окупованому Криму, під час перебування чоловіка при владі майже не з’являлася на публіці та не виконувала звичних функцій першої леді. Як виявилось, на це були свої причини.

Образ Людмили Янукович залишився за кадром, а над її іміджем ніхто не працював, хоча у команді колишнього президента були "найкращі" піарники. В інтерв’ю програми "Це ніхто не буде дивитись" політконсультант Олексій Ковжун розповів, чому залишити Людмилу Янукович "за бортом" було свідомим рішенням.

Чому експерша леді Людмила Янукович рідко з’являлася на публіці

Дружина четвертого президента України Віктора Януковича рідко з’являлася на заходах та практично не давала інтерв’ю. І навіть коли виходила у світ, то часто ставала предметом глузувань через свої дивні вбрання та безглузді висловлювання. Але покращити її імідж та образ ніхто і не намагався, оскільки Людмилу Янукович не розглядали як ресурс, який може посилити позицію чоловіка в очах громадян.

Людмила Янукович залишалася у тіні свого чоловіка

За словами експерта, дружини авторитарних лідерів та диктаторів не вважалися окремими публічними гравцями, оскільки в таких системах "дружиною правителя завжди була країна".

Над іміджем Людмили Янукович ніхто не працював

Ковжун провів паралелі з російською політичною системою, де також фактично немає ролі першої леді, адже диктатора Володимира Путіна дуже рідко бачили в компанії своєї дружини Людмили.

Людмила Янукович рідко виходила у світ разом із експрезидентом

В Україні також тривалий час не існувало інституту першої леді. Багато людей старшого покоління зберегли у пам’яті образ Раїси Горбачової, яка своєю активною присутністю дратувала чиновників, роблячи образ дружини лідера "небезпечним" для іміджу чоловіка, який зберігав владу.

Людмила Янукович часто ставала об’єктом глузувань

"Телеграф" писав раніше, як у день весілля виглядали Віктор Янукович та його дружина. Вони одружилися відразу після того, як він вийшов із колонії.