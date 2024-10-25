Работала на заводе и там встретила мужа: как в молодости выглядела экс-первая леди Людмила Янукович

Людмила Янукович давно отошла от публичной жизни

Виктор Янукович стал единственным президентом Украины, за плечами которого было криминальное прошлое. Но его судимости не смущали Людмилу Настенко, которая вышла за него замуж и родила двух детей.

"Телеграф" решил выяснить, как в молодости выглядела бывшая первая леди Украины Людмила Янукович. Мы узнали, где она встретила своего будущего мужа.

Какой была Людмила Янукович в молодости

Экс-первая леди Украины Людмила Янукович родилась в Донецке. Ее отец работал на цементном заводе, а мать была юристом. Девичья фамилия Людмилы — Настенко. Ее воспитанием занималась бабушка, мама и дедушка. Жили они в трехкомнатной квартире в центре.

Образование Людмила получила в Макеевском инженерно-строительном институте. Долгое время она работала на производстве, в проектно-сметном бюро при Енакиевском метзаводе. Там она была специалистом треста "Енакиевметаллургстрой".

Людмила Янукович в молодости

Именно на заводе Людмила и встретила Виктора Януковича. Их встреча произошла в довольно прозаичной ситуации. Людмила тогда повредила ногу кирпичом и пошла в комнату, чтобы перевести дух из-за сильной боли. Там она встретила Януковича, который подал ей воды и спросил ее имя. Через время он подошел к Людмиле и предложил вместе встретить Новый год, но девушка сказала, что ее не отпустят родные. В итоге Виктор встречал Новый год в окружении семьи Людмилы и он сразу им понравился.

Людмила и Виктор Янукович в молодости

Поженились Людмила и Виктор Янукович в ноябре 1972 года. А повенчались в сентябре 1997 года.

Свадьба Людмилы и Виктора Януковича

Вскоре у них родилось два сына: Виктор и Александр. В марте 2015 года младший сын Януковича погиб на озере Байкал.

Виктор Янукович вместе с женой и сыновьями

Людмила Янукович предпочитала оставаться в тени своему мужа, поскольку ее публичная жизнь не задалась. Экс-первая леди Украины редко появлялась на массовых мероприятиях, а если и появлялась, то становилась объектом насмешек. В частности, во время Оранжевой революции в 2004 года, она на сцене заявила, что митингующим в Киеве раздают "наколотые" апельсины.

После развода и бегства Януковича, Людмила перебралась в Крым, где живет в трехэтажном особняке. Есть информация, что она владеет сетью магазинов, где продаются элитные продукты.

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