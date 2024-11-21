"Наколотые апельсинки" и "американские валенки": как Людмила Янукович опозорилась во время Майдана (архивное видео)

Экс-жена Виктора Януковича рассказывала об "ужасах", которые якобы происходят на Майдане в Киеве

Людмила Янукович, экс-жена бывшего президента Украины Виктора Януковича, вошла в историю украинской политики благодаря своим курьезным высказываниям, хотя она и не была публичной персоной. Больше всего она запомнилась украинцам из-за своего выступления во время Оранжевой революции об "апельсинках" и "американских валенках".

Тогда Людмила Янукович вызвала осуждение со стороны общества, а выступление разобрали на цитаты. Поводом для смеха также стали ее шуба и берет.

Во время выступления в Донецке Людмила Янукович заявила, что протестующие на Майдане в Киеве употребляют "наколотые апельсинки", которые якобы влекут за собой зависимость и странное поведение. Также супруга президента добавила, что у протестующих "глаза стеклянные" и намекнула на их неестественное поведение.

"Дорогие друзья, я из Киева, я могу сказать, что там делается. Там просто оранжевый шабаш! Значит, стоят валеночки рядами… — все везде американское! И горы оранжевых апельсин. И это на фоне: "Оранжевое небо…" От такое от! Это просто… Это кошмар! И хочу вам сказать, что эти апельсинки не простые, а наколотые. Люди берут апельсин, съели — взяли другой. И она тянется и тянется — рука. Сейчас я ехала сюда — были новости. И сказали — на площади массове отруєння почалося. Частые случаи обращения в больницу. Людей везут с менингитом! До чего мы дожились! И стоят, и стоят! Глаза просто лубяные! Просто!"- сказала Людмила Янукович.

Эти события стали частью украинского фольклора и мемов, которые остаются актуальными по сей день. После этого выступления Людмила Янукович больше не появлялась активно в политической или публичной сфере.

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