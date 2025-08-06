Из колонии сразу в ЗАГС: как в день свадьбы выглядели Виктор Янукович и его жена (фото)

Янукович познакомился с женой на металлургическом заводе

Бывший президент Украины Виктор Янукович, который в детстве едва не утонул в отстойнике, в 2014 году сбежал в Россию. Но компанию ему составила не жена Людмила, с которой он в браке прожил почти 45 лет, а молодая любовница.

"Телеграф" решил выяснить, как Виктор Янукович познакомился с бывшей женой Людмилой и какой была их свадьба. В сети есть несколько архивных снимков.

Знакомство Виктора Януковича с женой Людмилой

Четвертый президент Украины Виктор Янукович родился и вырос в городе Енакиево в Донецкой области. Со своей будущей женой Людмилой он познакомился в 1969 году на металлургическом заводе.

Людмила Янукович в молодости

В интервью "Комсомольской правде" Людмила Янукович вспомнила, что их знакомство с Виктором началось с "производственной травмы". Коллега по работе случайно уронила ей на ногу кирпич и чтобы прийти в себя, Людмила зашла в помещение газовщика, где и встретила там Януковича.

Высокий и привлекательный молодой человек завел с ней разговор, узнал имя, немного рассказал о себе и попросил номер телефона. Между ними возникла симпатия и Людмила пригласила Виктора к себе на Новый год, где познакомила с родителями.

Виктор Янукович встретил Людмилу на заводе

По воспоминаниям экс-первой леди, Виктор быстро нашел общий язык с ее родными и произвел на них хорошее впечатление. Буквально сразу после знакомства будущий президент-беглец сделал возлюбленной предложение руки и сердца, но сыграть свадьбу им удалось только спустя два года.

Дело в том, что в 1970 году Виктор Янукович оказался в колонии строгого режима — его признали виновным в нанесении телесных повреждений. Второй срок будущий президент отсидел полностью и вышел на свободу в 1972 году. Людмила все это время ждала Виктора и вскоре они поженились, у них родилось двое сыновей.

Семья Виктора Януковича

Как Янукович и его жена Людмила выглядела в день свадьбы

Свадьбу Виктора Януковича и Людмилы в родном Енакиево запомнили надолго, поскольку, по словам одноклассницы предателя, праздник выдался шумным и пышным. Веселье длилось до самой ночи.

Людмила была в белом платье с необычным узором, а голову украсила венком с длинной фатой. Виктор Янукович выбрал строгий классический костюм и белую рубашку.

Виктор Янукович и его жена Людмила в день свадьбы

Известно, что спустя 25 семейной жизни, Виктор и Людмила Янукович обвенчались. Это произошло в 1997 году, в сети даже сохранилась фотография, где супруги стоят на пороге храма, держа в руках иконы.

Виктор Янукович и Людмила повенчались спустя 25 лет брака

"Телеграф" писал ранее, куда пропала Людмила Янукович. Женщина старается не попадать в объективы камер.