Успение Пресвятой Богородицы 28 августа: картинки и открытки, чтобы поздравить с церковным праздником

В этот день, 28 августа, по старому стилю отмечается Успение Пресвятой Богородицы

Большой церковный праздник Успение Пресвятой Богородицы православные и греко-католики по новому стилю отмечали 15 августа. Однако в Украине есть верующие, которые празднуют этот день по старому стилю — 28 августа.

Успение Пресвятой Богородицы — большой церковный праздник, который относится к 12 главным христианским праздникам. В этот день в храмах проходят торжественные богослужения, а люди после службы собираются за праздничным столом.

В этот день можно поздравить родных с праздником Успения Пресвятой Богородицы и пожелать им мира и процветания. Поделитесь теплыми словами и вниманием со своими близкими. "Телеграф" подготовил яркие картинки и открытки, чтобы вы могли поздравить родственников и друзей в соцсетях и мессенджерах с большим церковным праздником.

Открытки и поздравления с Успением Пресвятой Богородицы

Поздравление с Успением Пресвятой Богородицы

