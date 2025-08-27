Успіння Пресвятої Богородиці 28 серпня: картинки та листівки, щоб привітати з церковним святом

Цього дня, 28 серпня, за старим стилем відзначається Успіння Пресвятої Богородиці

Велике церковне свято Успіння Пресвятої Богородиці православні та греко-католики за новим стилем відзначали 15 серпня. Однак в Україні є віруючі, які святкують цей день за старим стилем – 28 серпня.

Успіння Пресвятої Богородиці — велике церковне свято, яке належить до 12 головних християнських свят. Цього дня у храмах відбуваються урочисті богослужіння, а люди після служби збираються за святковим столом.

Цього дня можна привітати рідних зі святом Успіння Пресвятої Богородиці та побажати їм миру та процвітання. Поділіться теплими словами та увагою зі своїми близькими. "Телеграф" підготував яскраві картинки та листівки, щоб ви могли привітати родичів та друзів у соцмережах та месенджерах з великим церковним святом.

Листівки та привітання з Успінням Пресвятої Богородиці

