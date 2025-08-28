Можете "разбить" свою удачу: что категорически запрещено делать 28 августа
В этот день верующие идут в храмы, но соблюдают некоторые запреты
В этот четверг, 28 августа, православные христиане и греко-католики чтят память святого Августина Иппонского. По старому стилю этот праздник приходился на 10 сентября.
Аврмлий Августин, более известный как Августин Иппонский, родился в 354 году в Тагасте (современная Алжир). Его путь к вере был сложным: духовные искания повели его через манихейство, неоплатонизм. Однако все же он стал христианином.
Августин основал монастырь в родном городе Тагаст и стал священникм, а затем стал епископом Гиппона (ныне Аннаба, Алжир), где и служил до конца жизни. Он стал автором ключевых богословских трудов, в частности "Исповедей", и сыграл важную роль в формировании христианского учения о благодати, первородном грехе, Церкви и Евхаристии.
Традиции и приметы 28 августа
Считалось, что если съесть грушу на закате в этот день, во сне вы увидите знак, который подскажет решение по сложному делу.
- роса утром – день будет ясным и солнечным;
- гроза в первой половине дня – осень будет теплой;
- красное небо на закате — знак приближения непогоды;
- много орехов и желудей – будет хороший урожай в следующем году.
Что нельзя делать 28 августа
- смотреть в разбитое зеркало – так вы можете "разбить" свою удачу;
- продавать, отдавать, обменивать личные вещи – рискуете отдать достаток и стабильность;
- тратить деньги бесполезно — будете иметь материальные проблемы;
- гулять по незнакомым местам — можете "заблудиться" в личной жизни.
Именины 28 августа
.В этот день именины отмечают Василий, Георгий, Иван, Макар, Моисей, Николай, Павел, Сергей, Федор, Анна.
