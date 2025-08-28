Можете "разбить" свою удачу: что категорически запрещено делать 28 августа

В этот день верующие идут в храмы, но соблюдают некоторые запреты

В этот четверг, 28 августа, православные христиане и греко-католики чтят память святого Августина Иппонского. По старому стилю этот праздник приходился на 10 сентября.

Аврмлий Августин, более известный как Августин Иппонский, родился в 354 году в Тагасте (современная Алжир). Его путь к вере был сложным: духовные искания повели его через манихейство, неоплатонизм. Однако все же он стал христианином.

Августин основал монастырь в родном городе Тагаст и стал священникм, а затем стал епископом Гиппона (ныне Аннаба, Алжир), где и служил до конца жизни. Он стал автором ключевых богословских трудов, в частности "Исповедей", и сыграл важную роль в формировании христианского учения о благодати, первородном грехе, Церкви и Евхаристии.

Традиции и приметы 28 августа

Считалось, что если съесть грушу на закате в этот день, во сне вы увидите знак, который подскажет решение по сложному делу.

роса утром – день будет ясным и солнечным;

гроза в первой половине дня – осень будет теплой;

красное небо на закате — знак приближения непогоды;

много орехов и желудей – будет хороший урожай в следующем году.

Что нельзя делать 28 августа

смотреть в разбитое зеркало – так вы можете "разбить" свою удачу;

продавать, отдавать, обменивать личные вещи – рискуете отдать достаток и стабильность;

тратить деньги бесполезно — будете иметь материальные проблемы;

гулять по незнакомым местам — можете "заблудиться" в личной жизни.

Запреты 28 августа. Фото: freepik

Именины 28 августа

.В этот день именины отмечают Василий, Георгий, Иван, Макар, Моисей, Николай, Павел, Сергей, Федор, Анна.

Ранее "Телеграф" писал раньше, когда в Украине отмечают День бабушки 2025 года. Не забудьте приготовить подарки.

.