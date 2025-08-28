Можете "розбити" свою удачу: що категорично заборонено робити 28 серпня

В цей день вірянине йдуть до храмів, але дотримуються деяких заборон

Цього четверга, 28 серпня, православні християни та греко-католики вшановують пам’ять святого Августина Іппонського. За старим стилем це свято припадало на 10 вересня.

Аврмлій Августин, більш відомий як Августин Іппонський, народився у 354 році в Тагасті (сучасна Алжир). Його шлях до віри був складним: духовні пошуки повели його через маніхейство, неоплатонізм. Однак все ж він став християнином.

Августин заснував монастир у рідному місті Тагаст і висвятився на свіщенника, а згодом став єпископом Гіппона (нині Аннаба, Алжир), де й служив до кінця життя. Він став автором ключових богословських праць, зокрема "Сповідей", і відіграв важливу роль у формуванні християнського вчення про благодать, первородний гріх, Церкву й Євхаристію.

Традиції та прикмети 28 серпня

Вважалося, що якщо з'їсти грушу на заході сонця в цей день, уві сні ви побачите знак, який підкаже рішення у складній справі.

роса зранку — день буде ясним і сонячним;

гроза в першій половині дня — осінь буде теплою;

червоне небо на заході сонця — знак наближення негоди;

багато горіхів і жолудів — буде гарний урожай наступного року.

Що не можна робити 28 серпня

дивитися у розбите дзеркало — так ви можете "розбити" свою удачу;

продавати, віддавати, обмінювати особисті речі — ризикуєте віддати достаток і стабільність;

витрачати гроші марно — матимете матеріальні проблеми;

гуляти незнайомим місцями — можете "заблукати" в особистому житті.

Іменини 28 серпня

.В цей день іменини відзначають Василь, Георгій, Іван, Макар, Мойсей, Микола, Павло, Сергій, Федір, Ганна.

