Пачка тетрадей по цене чашки кофе - это не выдумки: как сэкономить на канцелярии (видео)

Разница между ценниками существенная

Начало учебного года часто бьет по семейному бюджету. На тетради, ручки, бумагу и нужно потратить немаленькую сумму.

Однако родители могут значительно сэкономить, если не будут покупать все в одном магазине, а обращать внимание на скидки в интернет-магазинах и социальных сетях.

Например, в соцсети ТикТок на странице пользователя "sezon.znygok"появилось предложение, где девять предметных тетрадей по 48 листов стоят всего 50 гривен.

Это лишь один из примеров того, как немного больше времени на поиск акционных товаров позволяет потратить гораздо меньше.

Ранее "Телеграф" писал, что такой же набор из 9 штук местами стоит 250 гривен. То есть разница составила 200 гривен.

Следовательно, стоит заранее составить список товаров, следить за акциями, сравнивать цены на разных площадках и даже подписываться на страницы магазинов в соцсетях. Так можно сэкономить не только на тетрадках, но и на ручках, карандашах, красках и других школьных принадлежностях.

