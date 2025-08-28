Укр

Пушистая воришка посетила пляж в Одессе. Люди сразу начали сопереживать хвостатой (видео)

Марта Иваненко
В Одессе хищное животное пришло на спортивную площадку
В Одессе хищное животное пришло на спортивную площадку. Фото ИИ/коллаж "Телеграфа"

В комментариях выразили соболезнования

На пляже "Калетон" в Одессе появилась неожиданная "гостья" — лиса, которая вышла прямо к людям, вероятно, в поисках пищи. Она бегала по спортивной площадке, словно пытаясь что-то отыскать.

Ролик опубликовал местный Telegram-канал. На видео слышно, как женщина обращается к животному с ироническим вопросом: "Украсть нечего?", а сама лиса тем временем рыскает по территории, внимательно заглядывая повсюду.

Кадры быстро разлетелись в соцсетях и вызвали эмоциональные обсуждения. Многие комментаторы обратили внимание на состояние животного. Одни отмечали, что она слишком худая и выглядит обессиленной. "Худая, как велосипед", — пишет пользователь. Другая женщина добавляет: "Какая же она худенькая".

Некоторые утверждают, что видели эту лису раньше. По словам очевидцев, она уже не впервые выходит на пляж в поисках еды и даже может что-то своровать. Один из отдыхающих поделился впечатлением:

"Видел, как ее гоняли, а она все равно что-то утащила. Люди, ночующие на пляже, говорят, что ночью лиса рыскает по всей территории и утаскивает все, что плохо лежит. Ну зачем лисе кроссовок?".

Часть комментариев была полна сострадания: "Есть хочет, бедняжка", "Она голодна, потому и ищет, что потянуть". Некоторые даже упрекнули тех, кто только снимал видео вместо помощи: "А покормить несчастную лисичку, слабо?".

Еще один комментатор добавил:

"Покормите лисичку, она голодна, потому и вышла к людям. Но, к сожалению, у нас люди снимают, а накормить не догадались. Очень жаль".

Лиса на "Калетоне" уже стала настоящей звездой соцсетей, привлекшей внимание не только своим неожиданным появлением, но и внешним видом.

К слову, лиса в Одессе – не первый случай. Ранее "Телеграф" сообщал, что на морском побережье города заметили пушистую "гостью", разгуливавшую по центру Одессы.

