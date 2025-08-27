Мошенники взялись за старое: где чаще всего можно получить фальшивую гривну

Мошенники притихли в первые два года полномасштабной войны, но теперь они вновь взялись за старое

Чаще всего в Украине встречаются поддельные банкноты номиналом 200 и 500 гривен. По данным Нацбанка, в прошлом году на 1 миллион настоящих банкнот в обороте приходилось 5,1 поддельная.

В НБУ отмечают, что это выше показателей 2022-23 годов, хотя в 2021 году доля поддельных гривен составляла 7,1 на миллион. Для сравнения там также отметили, что в 2023 году в ЕС ходило 16 поддельных евро на миллион.

В основном мошенники подделывают купюры в 500 гривен (78% всех случаев) и 200 гривен (18%). Доля подделок всех остальных номиналов составляет не больше 4% от общей массы. В НБУ подчеркнули, что в подавляющем большинстве случаев речь идет о деньгах старого дизайна.

Где чаще всего можно найти поддельные купюры

Чаще всего подделки выполняются в грубой форме и мошенники пытаются ними рассчитаться в условиях, когда есть шанс, что принимающая сторона просто не будет иметь времени на проверку.

Самыми популярными местами для мошенников являются супермаркеты, заведения быстрого питания и транспорт. Там обычно много клиентов, а время на их обслуживание сильно ограничено.

Также в зону риска попадают и другие места с большими скоплениями людей и слабыми мерами по проверке — ярмарки, фестивали, стихийные рынки или мелкие магазинчики.

Иногда они могут попадать в руки людей в нелегальных обменниках валюты, а также во время покупки товаров в интернете, если деньги отдаются в руки лично продавцу. Впрочем, шанс наткнуться на подделку существует даже в местах с высокими стандартами безопасности — например, их находили в банкоматах с функцией приема налички.

