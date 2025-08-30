Все блестит и есть салфетки. Украинцев поразил туалет в новом вагоне УЗ (видео)

Есть даже освежитель воздуха

В сети показали, как выглядит туалет в новом вагоне "Укрзализныци". Украинцев поразила не только чистота, но и модернизация.

Соответствующее видео опубликовано в Тике Ток. Как отметил его автор, такой новый туалет был в плацкарте.

На ролике видно, что туалет в вагоне чистый. Есть и туалетная бумага, и салфетки, а также накладки на унитаз. Сам умывальник вместе с краном чистые и даже без налета. Так же и унитаз, возле которого есть кнопка смыва, а не как в старых вагонах педаль внизу. Даже есть сложенная пеленальная зона для младенцев, которая довольно редко встречается в вагонах "Укрзализныци".

Также в туалете стоит освежитель воздуха, есть розетка и подсветка над зеркалом, которая включается отдельно. Возле туалета в тамбуре размещена мусорная корзина, которую можно легко открыть ногой, нажав кнопку.

Автор видео был очень поражен таким новым туалетом и его чистотой. Особенно учитывая, что он ехал в плацкарте, где обычно условия достаточно посредственные.

В комментариях пользователи рассказывали, что чаще всего такие вагоны встречаются на международных направлениях, но есть и на региональных. Многие отметили, что пассажиры довольно быстро превратят эту уборную в что-то вроде старой.

