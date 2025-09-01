С первым сентября 2025! Самые красивые пожелания для учителей в открытках и стихах
Первый день осени знаменует начало нового учебного года
Начало осени, 1 сентября, символизирует старт нового учебного года. В День знаний школьники и студенты снова возвращаются за парты, чтобы открыть для себя новые горизонты знаний.
В этот день стоит особенно поздравить своих учителей, ведь именно они каждый день делятся знаниями, поддерживают учеников и помогают делать первые шаги к новым открытиям. Их терпение, внимание и опыт делают учебу интересной и помогают справляться с трудностями. День знаний — хороший повод поблагодарить их за неоценимый труд!
"Телеграф" собрал подборку красивых открыток и поздравлений, которые можно отправить своим учителям! С первым сентября!
С Днем знаний, с 1 Сентября
Вас, наши милые учителя!
Успеха вам на целый год,
Чтоб был в душе всегда комфорт!
Учитель, с праздником! С Днем знаний!
В денек осенний сентября
Так хочется мне Вас поздравить,
Ведь класс и Вы — одна семья.
Пускай учебный год начнется,
Пусть только радость он несет,
А Ваше сердце не сдается —
Ликует, празднует, поет
Пускай сегодня, в светлый праздник,
Ваши сбываются мечты.
А небо будет всегда ясным
На Вашем жизненном пути!
Пускай учебный новый год
Наполнится весельем.
И радуют ученики
Отличным поведеньем!
Дорогой учитель, с 1 сентября!
Радости, здоровья, счастья и добра!
Чтоб хватало сил, выдержки, терпенья
И всегда хорошее было настроение!
Чтоб ученики знаниями блистали,
Радовали Вас работами, стараниями.
И для них примером и поддержкой стали,
Всех своим предметом заинтересовали.
