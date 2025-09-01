З першим вересня 2025! Найкрасивіші побажання для вчителів у листівках та віршах

Перший день осені знаменує початок нового навчального року

Початок осені, 1 вересня, символізує старт нового навчального року. У День знань школярі та студенти знову повертаються за парти, щоб відкрити для себе нові обрії знань.

Цього дня варто особливо привітати своїх вчителів, адже саме вони щодня діляться знаннями, підтримують учнів та допомагають робити перші кроки до нових відкриттів. Їх терпіння, увага та досвід роблять навчання цікавим та допомагають справлятися з труднощами. День знань — гарна нагода подякувати їм за неоціненну працю!

"Телеграф" зібрав добірку гарних листівок та привітань, які можна надіслати своїм вчителям! З першим вересня!

З Днем знань 2025

Ось і вересень прийшов,

Знову школа, знов урок,

Вчителям — уклін і шана,

За терпіння вам повага

Нехай радість і натхнення

Супроводжують щодня,

Зі святом вас вітаєм щиро,

І дякуємо за знання

Вітаємо з Днем знань 2025

З Днем знань, учителю, низький для вас уклін,

Знаннями ділитесь, даруєте життя,

Ви провідник у мудрості безмежний світ.

Хай кожен день приносить нові відкриття.

Веселої дороги вам в новий навчальний рік!

Гарні листівки з Днем знань 2025

Хай учні щодня знання поглинають,

А педагогів поважають щиро.

Нехай Господь вас всіх оберігає,

І рік навчальний пройде щасливо!

Привітання вчителям з Днем знань 2025

Сьогодні усі надзвичайно красиві,

Тож сонечком сяйте нам, будьте щасливі!

Ці зустрічі з вами цікаві, охочі,

Щоб зорями сяяли вчительські очі,

А учні у школі трудились на славу,

І вище ваш труд цінувала держава!​​​​​​​

Листівки вчителям до першого вересня 2025

