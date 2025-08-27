Укр

Не дайте погодным капризам погубить урожай: вот что нужно сделать для защиты помидоров

Катерина Любимова
Как защитить помидоры от похолодания
Как защитить помидоры от похолодания. Фото Freepik

Резкие перемены походы плохо влияют на развитие растений

В последние дни погода в Украине значительно ухудшилась, а любые температурные качели плохо влияют на урожай. И для огурцов, и для помидоров это настойщий стресс, поэтому нужно знать, как защищять свои плоды.

Есть несколько простых советов, которые помогут сохранить урожай. Ими поделился radiotrek.

Как защитить помидоры от похолодания

Конец августа в Украине принес похолодание, которое особенно опасно для теплолюбивых культур, в том числе для томатов. Снижение температуры замедляет развитие растений и может негативно сказаться на урожае.

Чтобы сохранить плоды, стоит заранее предпринять несколько простых шагов. Прежде всего важно следить за уровнем влаги: после дождей почва долго удерживает сырость, а это создает благоприятную среду для развития болезней. Поэтому опытные огородники советуют заранее позаботиться о навесе над грядкой, ведь под укрытием помидорам будет чуть теплее, а влага не станет излишней.

Для этого используют агроволокно, спанбонд или даже обычную пленку. Главное — оставлять немного пространства для вентиляции, чтобы под укрытием не скапливался конденсат. Такой "чехол" создает эффект небольшой теплицы.

Как защитить помидоры от похолодания
Как защитить помидоры от похолодания

Не менее важна и подвязка растений. Вертикальные или горизонтальные шпалеры, а также прочные каркасы помогают томатам оставаться крепкими и защищают их не только от холода, но и от вредителей и заболеваний.

Полезно также замульчировать почву вокруг стеблей соломой, сухой травой или торфом. Слой мульчи сохранит корни в тепле и не даст земле переохладиться слишком быстро после дождей и ветра.

