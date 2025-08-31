Не в конце сентября: когда будет праздник Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в 2025 году

Узнайте, что нельзя делать в этот особенный день

День памяти святых Веры, Надежды, Любови и их матери Софии — один из особых христианских праздников. Он посвящен мужественным мученицам, которые отдали свою жизнь за веру. Долгое время его отмечали 30 сентября, однако согласно новоюлианскому календарю праздник обрел новую дату.

Во времена императора Адриана в Римской империи жила благочестивая женщина София с тремя дочерьми — Верой, Надеждой и Любовью (9-12 лет). Семья открыто исповедовала христианство, за что их силой привезли в Рим. Император пытался склонить их к отречению от веры, но после отказа приказал подвергнуть девочек мучениям, заставив Софию смотреть на их страдания. После смерти дочерей мать похоронила детей и через три дня скончалась у их могил.

В 2025 году праздник по новому церковному стилю будут отмечать на 13 дней раньше. "Телеграф" рассказывает, в какой день сентября вспоминают святых мучениц и что нельзя делать в это время.

День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии: дата

Теперь праздник Веры, Надежды, Любови и их матери Софии отмечается 17 сентября. В этом году память святых мучениц выпадает на среду.

Что нельзя делать в праздник: главные запреты

Обижать женщин, ругать, отчитывать, а самим женщинам — работать.

Устраивать большие застолья — праздник по своей сути трагичен.

Жениться и венчаться — союз будет неудачным и коротким.

