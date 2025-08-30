До сих пор остается одной из любимых: какая украинская песня покорила сердца миллионов в 2003 году (видео)

Композиция сочетает элементы рока и поп-музыки

Многие украинские песни стали культовыми и остаются популярными до сих пор. Среди них трек Ирины Былик "А я пливу", а также песня Скрябина "Спи собі сама", которая стала ярким примером украинской рок-музыки начала 2000-х годов.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о песне Скрябина. Мы узнали, как она завоевала сердца миллионов слушателей.

Какая украинская песня стала одной из любимых в 2003 году

Песня "Спи собі сама" группы Скрябин стала знаковым хитом украинской музыки. Вышедшая в 2003 году на альбоме "Натура", она мгновенно привлекла внимание слушателей своей искренностью, глубиной и мелодичной подачей.

Песня "Спи собі сама" Скрябина была самой популярной в 2003 году

Трек затрагивает темы одиночества, любви и самопознания, поэтому он быстро завоевал популярность и стал звучать как на радиостанциях, так и в клубах и дискотеках.

Эта композиция сочетает элементы рока и поп-музыки, что обеспечило ее широкую популярность. Влияние на культуру песни "Спи собі сама" стало существенным, ведь она стала не только хитом, но и символом определенного периода в украинской музыке.

Песня продолжает оставаться популярной и по сей день, ее регулярно включают на концертах, она входит в плейлисты поклонников группы.

