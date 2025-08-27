Укр

Проверьте ботву и кожуру: что обязательно нужно сделать перед тем, как копать картошку на огороде

Галина Струс
Узнайте, что сделать перед сбором урожая картофеля. Фото freepik/Телеграф

В Украине уже стартовал период сбора урожая картофеля

Конец августа и начало сентября — это время, когда украинцы начинают массово копать картошку. Перед тем, как приступить к процессу сбора урожая, нужно убедиться, что овощ уже созрел и готов к выкапыванию.

"Телеграф" расскажет, на что обратить внимание перед тем, как приступать к сбору картошки и что сделать перед тем, как отправлять ее на долгое хранение.

Что нужно сделать перед сбором урожая картофеля?

В тик-ток аккаунте "prnekuda" опубликовали видео, в котором подробно рассказывают, когда и как правильно копать картошку. Авто видео объясняет, что перед тем, как приступить к полному сбору урожая, нужно оценить состояние ботвы картофеля. Если она уже завяла или усохла, то корнеплод готов к сбору.

Также рекомендуется выкопать несколько клубней картофеля с разной степенью усыхания ботвы и посмотреть, отделяется ли картофель от корней. Если все овощи хорошо отходят, значит можно копать.

Еще один способ проверить готовность картошки к выкапыванию — взять несколько картофелин с разных клубней и надрезать кожуру. Если кожара плотная и хорошо сформированная, а не отходит тонким слоем, значит картошка созрела и можно копать.

А когда вы уже выкопали весь картофель на огороде, очень важно его хорошенько просушить перед отправкой на длительное хранение в подвал или погреб. В солнечный день можно высыпать картофель на свежем воздухе и время от времени переворачивать. Сухая картошка не будет гнить и ее можно смело отправлять на длительное хранение.

