В Украине нашли несъедобное птичье молоко: какой редкий цветок имеет такое название (фото)
Она цвела в одном из садов нашей страны
В середине весны этого года на Днепропетровщине цвело редкое растение, которое занесено в Красную книгу Украины. В народе его называют "птичье молоко".
В этом году в Криворожском ботаническом саду НАН Украины зацвела рястка отогнутая. Об этом сообщили в Кamіаnske.city.
Как выглядит редкий цветок
Рястка отогнутая — нежный весенний цветок из семейства лилейных. Он имеет стройный стебель с узкими листьями и небольшими поникшими белыми колокольчиками с желтоватым оттенком внутри лепестков, что делает его очень изящным и элегантным.
Где растет
Ареал этого растения охватывает Центральную и Южную Европу, в частности Балканы и часть Средиземноморья. В Украине рястка встречается редко и преимущественно на степных участках, в лесополосах или на опушках леса.
Когда она цветет
Цветет "птичье молоко" ранней весной — обычно в апреле-мае, образуя маленькие, но очень красивые соцветия.
