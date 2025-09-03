В Украине нашли несъедобное птичье молоко: какой редкий цветок имеет такое название (фото)

Она цвела в одном из садов нашей страны

В середине весны этого года на Днепропетровщине цвело редкое растение, которое занесено в Красную книгу Украины. В народе его называют "птичье молоко".

В этом году в Криворожском ботаническом саду НАН Украины зацвела рястка отогнутая. Об этом сообщили в Кamіаnske.city.

Цветок имеет белые нежные лепестки.

Как выглядит редкий цветок

Рястка отогнутая — нежный весенний цветок из семейства лилейных. Он имеет стройный стебель с узкими листьями и небольшими поникшими белыми колокольчиками с желтоватым оттенком внутри лепестков, что делает его очень изящным и элегантным.

Она растет маленьким кустом.

Где растет

Ареал этого растения охватывает Центральную и Южную Европу, в частности Балканы и часть Средиземноморья. В Украине рястка встречается редко и преимущественно на степных участках, в лесополосах или на опушках леса.

Цветок напоминает подснежник

Когда она цветет

Цветет "птичье молоко" ранней весной — обычно в апреле-мае, образуя маленькие, но очень красивые соцветия.

