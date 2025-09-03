Все было сдержано: как принц Уильям называл Кейт до женитьбы

Экс-дворецкий королевской семьи рассказал интересные подробности об Уэльских

Принца Уильяма и Кейт Миддлтон считают одной из самых крепких пар в королевской семье. И хотя у них был период расставания в 2007 году, сейчас супруги состоят в браке более 14 лет и имеют трое детей. Кейт и Уильям держат личную жизнь в тайне, но в прессе стали известны некоторые интересные детали.

Бывший дворецкий королевской семьи в Highgrove House Грант Гаррольд рассказал, что Уильям редко говорил что-то делать для него. Однако однажды принц попросил, чтобы Гаррольд организовал ужин в День святого Валентина для него и Кейт. Этим Грант поделился во время презентации своих мемуаров "Королевский дворецкий: моя замечательная жизнь королевской службы" в Лондоне, пишет News.com.au.

Грант Гаррольд, фото Getty Images

По словам Гаррольда, Кейт и Уильям имели романтический ужин для двоих, но он тоже присутствовал. Пара общалась между собой, а также с дворецким, и они весело провели время.

Это были только они вдвоем, и это было действительно приятно, довольно особенно. И хотя это был романтический ужин для них, они очень много общались со мной в течение всего времени, это было весело. Грант Гаррольд

Уильям и Кейт в 2007, фото Getty Images

Также Гаррольд рассказал, что после свидания Кейт и Уильям пошли на кухню, чтобы поблагодарить его и шеф-повара за ужин. Для них это было очень приятно.

Приятно, что у них и у Гарри есть то, что они всегда благодарили всех — всегда приходили, находили тебя и благодарили за то, что ты сделал, они всегда были благодарны. Грант Гаррольд

Кейт и Уильям всегда выражали благодарность персоналу, фото Getty Images

Грант отмечал, что его первое знакомство с Кейт было сдержанным. Тогда принц представил ее своим "другом". В то же время Гаррольд отметил, что ему импонирует Миддлтон за простоту и человечное отношение. Кейт всегда приходила к нему, чтобы поздороваться и могла пошутить.

Это была "подруга" Уильяма – и она была прекрасна. Она заходила и в кухню, и в подвалы, и в комнаты для персонала, она была просто мила и непринуждена… Можно было говорить о чем угодно, и мне это нравилось. С ней можно было шутить, и она была такой смешной. Грант Гаррольд

Уильям называл Кейт "другом" в начале отношений, фото Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал об изменениях во внешности Кейт Миддлтон. Она перекрасила волосы.