Все було стримано: як принц Вільям називав Кейт до одруження

Ексдворецький королівської родини розповів цікаві подробиці про Уельських

Принца Вільяма і Кейт Міддлтон вважають однією з найміцніших пар у королівській родині. І хоча у них був період розставання у 2007 році, зараз подружжя перебуває у шлюбі понад 14 років і має троє дітей. Кейт і Вільям тримають особисте життя у таємниці, але пресі стали відомі деякі цікаві деталі.

Колишній дворецький королівської родини в Highgrove House Грант Гаррольд розповів, що Вільям рідко казав щось робити для нього. Однак одного разу принц попросив, аби Гаррольд організував вечерю на День святого Валентина для нього і Кейт. Цим Грант поділився під час презентації своїх мемуарів "Королівський дворецький: моє чудове життя королівської служби" в Лондоні, пише News.com.au.

Грант Гаррольд, фото Getty Images

За словами Гаррольда, Кейт і Вільям мали романтичну вечерю для двох, але він теж був присутній. Пара спілкувалась між собою, а також із дворецьким, тож вони весело провели час.

Це були лише вони вдвох, і це було справді приємно насправді, досить особливо. І хоча це була романтична вечеря для них, вони дуже багато спілкувалися зі мною протягом усього часу, це було весело. Грант Гаррольд

Вільям і Кейт у 2007, фото Getty Images

Також Гаррольд розповів, що після побачення Кейт і Вільям пішли на кухню, аби подякувати йому і шеф-кухарю за вечерю. Для них це було дуже приємно.

Приємно, що в них і в Гаррі є те, що вони завжди дякували всім — приходили, знаходили тебе і дякували за те, що ти зробив, вони завжди були вдячні. Грант Гаррольд

Кейт і Вільям завжди висловлювали вдячність персоналу, фото Getty Images

Грант зазначав, що його перше знайомство із Кейт було стриманим. Тоді принц представив її своїм "другом". Водночас Гаррольд зазначив, що йому імпонує Міддлтон за простоту та людяне ставлення. Кейт завжди приходила до нього, аби привітатися і могла пожартувати.

Це була "подруга" Вільяма — і вона була прекрасна. Вона заходила і в кухню, і в комори, і в кімнати для персоналу, вона була просто мила і невимушена… Можна було говорити про що завгодно, і мені це подобалося. З нею можна було жартувати, і вона була такою смішною. Грант Гаррольд

Вільям називав Кейт "другом" на початку стосунків, фото Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав про зміни у зовнішності Кейт Міддлтон. Вона перефарбувала волосся.