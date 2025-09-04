"Мама" Гарри Поттера растрогала сеть ответом на комментарий украинки (фото)

Говорили о новом детективе автора "Человек с клеймом"

Известная писательница Джоан Роулинг, создавшая вселенную Гарри Поттера, пообещала украинке послать свою новую книгу. Речь идет об криминальном детективе "Человек с клеймом" ("The Hallmarked Man"), который выпускается под псевдонимом Роберт Галбрейт.

В сети Х пользовательница под ником Julie Artsy пожаловалась, что цена на новый роман в Украине будет достаточно высока. Якобы после перевода на украинский за книгу придется отдать "целое состояние" или ждать снижения ее стоимости.

"В Украине, когда выходит новая книга Роберта Хелбрейта, она стоит втрое дороже, чем будет стоить примерно через год. Пока остальной мир наслаждается "Человеком с клеймом", нам, если мы не готовы заплатить за него целое состояние, приходится ждать", — написала украинка.

Джоан Роулинг пообещала украинке прислать новую книгу

Однако Джоан Роулинг не прошла мимо этого замечания и написала, что отправит девушке новую книгу из серии о Корморане Страйке. Писательница попросила ей предоставить только адрес. Такой ответ всемирно известного автора серии о Гарри Поттере изумил сеть.

"Человек с клеймом", Роберт Галбрейт

В сети пользователей растрогала ответ автора детектива, хотя некоторые добавили, что цена на книгу действительно немного "кусается". На порталах продаж роман стоит от 900 грн.

Сколько стоит "Человек с клеймом", Роберт Галбрейт

Что Джоан Роулинг говорила о войне в Украине

Писательница с первых дней полномасштабного вторжения поддерживала украинцев. В 2022 году она запустила сбор средств на помощь детям из украинских детских домов. Деньги пошли на закупку продуктов, медицинских и гигиенических наборов, психологическую поддержку и эвакуацию.

Также в этом же году она обратилась и к главе РФ Владимиру Путину, ведь в одном из выступлений он сравнил "отмену" (cancel culture) Роулинг с якобы "отменой" русской культуры.

"Критика западной cancel culture возможно не лучше звучит из уст тех, кто убивает гражданских за сопротивление, или бросает в тюрьму или отравляет своих критиков. IStandWithUkraine", — написала писательница.

