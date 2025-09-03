Ее до сих пор любят и поют миллионы: какая украинская песня остается популярной спустя 30 лет (видео)
Этот трек стал частью украинского культурного наследия
Многие украинские песни спустя десятилетия продолжают "жить" и растапливать сердца слушателей. Среди них трек "Спи собі сама" группы Скрябин и легендарная рок-баллада "Вона", исполненная в 1995 году Тарасом Чубаем, лидером группы "Плач Єремії".
"Телеграф" решил выяснить, что известно о культовой песне. Она остается актуальной даже спустя 30 лет.
Какая украинская песня была популярной в 1995 году
Песня "Вона" в исполнении лидера группы "Плач Єремії" Тараса Чубая, пожалуй, известна миллионам украинцев. Но мало кто знает, что композиция была написана еще в 1989 году поэтом Константином Москальцем, который исполнял ее на сцене театра. А впервые трек был записан Виктором Морозовым в составе трио "Четвертий кут".
Но именно рок-версия группы "Плач Єремії" сделала песню мегапопулярной в 1995 году. Это трек о любви и о неумолимом времени, угрожающем любви, потому что его еще никому не удалось преодолеть. Более того, песня имеет яркий национальный характер, ведь была написана в советском Львове, когда были протесты против русификации украинских земель.
Лирический трек быстро нашел отклик в сердцах многих слушателей, поэтому стал культовым и даже спустя 30 лет не потерял своей актуальности.
Песня "Вона" принесла группе премию "Золотая жар-птица", а также ее признали лучшей на фестивале "Таврические игры". В 2008 году трек назвали "Самым запоминающимся украинским хитом последней четверти века", он обошел даже песню "911" Океана Эльзы.
Также композиция вошла в топ-30 главных музыкальных хитов независимой Украины. Сочетание акустической гитары с элементами рока создали неповторимую атмосферу песни, поэтому она стала частью культурного наследия.
