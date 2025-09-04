"Мати" Гаррі Поттера розчулила мережу відповіддю на коментар українки (фото)

Говорили про новий детектив автора "Людина з клеймом"

Відома письменниця Джоан Роулінг, яка створила всесвіт Гаррі Поттера, пообіцяла українці надіслати свою нову книгу. Йдеться про кримінальний детектив "Людина з клеймом" ("The Hallmarked Man"), яка випускається під псевдонімом Роберт Галбрейт.

У мережі Х користувачка під ніком Julie Artsy поскаржилась, що ціна на новий роман в Україні буде досить висока. Нібито після перекладу на українську за книгу прийдеться віддати "цілий статок", або чекати зниження її вартості.

"В Україні, коли виходить нова книга Роберта Ґелбрейта, вона коштує втричі дорожче, ніж коштуватиме приблизно через рік. Поки решта світу насолоджується "Людиною з клеймом", нам, якщо ми не готові заплатити за неї цілий статок, доводиться чекати", — написала українка.

Джоан Роулінг пообіцяла українці надіслати нову книгу

Однак Джоан Роулінг не пройшла повз це зауваження і написала, що відправить дівчині нову книгу з серії про Корморана Страйка. Письменниця попросила їй надати лише адресу. Така відповідь всесвітньовідомої авторки серії про Гаррі Поттера неабияк здивувала мережу.

"Людина з клеймом", Роберт Галбрейт

У мережі користувачів розчулила відповідь авторки детективу, хоча дехто додав, що ціна на книгу дійсно трохи "кусається". На порталах з продажу роман коштує від 900 грн.

Скільки коштує "Людина з клеймом", Роберт Галбрейт

Що Джоан Роулінг говорила про війну в Україні

Письменниця з перших днів повномасштабного вторгнення підтримувала українців. У 2022 вона запустила збір коштів на допомогу дітям з українських дитячих будинків. Гроші пішли на закупівлю продуктів, медичних і гігієнічних наборів, психологічну підтримку та евакуацію.

Також в цьому ж році вона звернулась і до очільника РФ Володимира Путіна, адже в одному з виступів він порівняв "відміну" (cancel culture) Роулінг із нібито "відміною" російської культури.

"Критика західної cancel culture можливо не найкраще звучить з вуст тих, хто вбиває цивільних за опір, або кидaє у в’язницю чи отруює своїх критиків. IStandWithUkraine", - написала письменниця.

