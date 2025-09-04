Не перепутайте этикетки: украинка рассказала, как правильно выбирать картофель в Германии

Есть универсальная этикетка на картошке, которую можно выбрать, если сомневаетесь

Для многих украинцев, оказавшихся в Германии, даже поход в супермаркет может стать вызовом. Простой пример — выбор картофеля для варки, жарки и т. д.

В местных магазинах она продается с цветными этикетками и новички часто не знают, какую выбрать. Именно об этом украинка опубликовала видео в TikTok, объяснив, как разобраться в отметках.

В Германии картошку маркируют тремя цветами: синим, красным и зеленым. Синяя этикетка означает рассыпчатый сорт. Такой картофель после варки легко распадается, поэтому лучше всего подходит для пюре, супов или запеканок.

Красная этикетка обозначает универсальный вариант. Ее можно брать без раздумий, если сомневаетесь. Она хорошо подходит и для жарки, и для салатов, и для супов – средний вариант между рассыпчатой и плотной структурой.

Зеленая этикетка – это самые плотные сорта, которые прекрасно держат форму даже после варки. Они идеальны для салатов, картофеля в мундире и жарки, ведь не разваливаются и смотрятся аккуратно.

Автор ролика отмечает: достаточно один раз запомнить это правило трех цветов, чтобы в дальнейшем не теряться у полок в немецких супермаркетах.

