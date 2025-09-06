Кем бы могли быть герои "Властелина колец" в реалиях войны в Украине? В сети вирусится смешной тренд

Показали всех ключевых персонажей

Многие знакомы с легендарным романом Джона Толкина "Властелин колец", который был экранизирован в одноименную сагу фильмов. В сети один из пользователей предложил новое видение персонажей в соответствии с современными реалиями.

Этот пост завирусился в Х. В комментариях люди уже подчеркнули, что Шир, где происходят события романа, — это Закарпатье.

По словам автора новой интерпретации героев, она отвечает реалиям Украины сейчас. И помогает быстрее разобраться в героях и самом романе.

Герои "Властелина колец" и новые "звания"

Фродо Бэггинс (Торбин) — мазаный солдат косарь. В фильме это главный герой, хоббит.

Сэм (Сэмвайз Грунич) – старший солдат, исполнительный боец. В романе — хоббит, один из девяти членов Братства Кольца, слуга Фродо Бэггинса.

Голум — сидевший наркоман, СЗЧшник рецидивист. Еще он известен как Смеагол – существо, которое долгие годы было носителем Единого Кольца.

Арагорн – медийный комбриг, полный кавалер ордена Богдана Хмельницкого. В книге один из главных персонажей, последний вождь следопытов и первый король Воссоединённого Королевства.

Леголас – тактический инструктор. В романе он эльф из синдаров, сын короля Трандуила, один из членов Братства Кольца. Известен своими умениями стрелять из лука.

Гимли — атошник сечкотрус (отсылка к главному оружию — топор). Он гном и единственный представитель своего народа в рядах Братства Кольца.

Персонажи "Властелина колец"

Эта интерпретация героев "Властелина колец" изрядно захватила сеть, поэтому автор добавил еще несколько персонажей.

Мэри — простой солдат, которому все под х*й. В книге хоббит Мериадок Брендицап, член Братства Кольца и один из главных героев произведения.

Пипин – неумный номер,обслуживающий персонал. Хоббит, один из лучших друзей Фродо, самый молодой член Братства Кольца.

Гендальф — придирчивый командующий, приехавший с проверкой. В книге хороший могучий волшебник с длинной белой бородой.

Теоден – совковый генерал толковый мужик. 7-й король Рогана, который первоначально был немощным стариком под влиянием своего советника Гримы Червеуста, работавшего на Сарумана.

Саруман

Боромир – главный сержант батальона, свой в доску пацан. Один из главных героев, возглавлявший войска Гондора.

Арвен – непростая гражданская телка военного. Полувельфийка, принцесса эльдаров, дочь Эльронда и Келебриан. Она переправила Фродо к броду через реку.

Саруман – боевой генерал, списанный по состоянию здоровья. Самый могущественный маг Ордена Истари, председатель Белого совета.

Заметим, что в комментариях пользователи добавляли и свое видение. Среди вариантов были достаточно остроумные.

