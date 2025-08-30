Пушистые гости отдыхали под зонтиком. В Одессе на пляже произошел остроумный курьез

Пользователи уже отметили милоту кадров

В Одессе на одном из местных пляжей произошел остроумный курьез. Ведь под зонтиком от солнца прятались собаки.

Соответствующие фото распространяют местные паблики. Заметим, что точно не известно, когда именно был снят курьез.

На кадрах видно, что на пляже Одессы стоит небольшой синий зонтик, пляжный. Он защищает людей от солнца и создает тень. Однако в этот раз под ним собрались не люди, а несколько собак. Интересно, что возли зонта нет ни покрывала, ни людей.

Собаки на пляже в Одессе

Создается впечатление словно его установили именно для собак. В сообщении отмечено, что собаки отдыхали на пляже в Совиньоне.

Один из пользователей отметил в комментариях, что это довольно щемящее фото. Ведь кто-то действительно или поставил, или позволил собакам находиться в тени. Кстати, на фото плохо видно, какие именно животные отдыхают на пляже, но есть вероятность, что это бездомные собаки.

