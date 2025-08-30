"Набрали по объявлению". Эпичная погоня в Одессе превратилась в курьез (видео)

Пользователи уже шутят с этого инцидента

В Одессе произошел довольно остроумный курьез, развеселивший сеть. Ведь погоня за мужчиной превратилась в настоящую комедию.

Соответствующие видео публикуют местные паблики. Заметим, что когда и где произошел инцидент не известно.

На видео из внутренней камеры наблюдения во дворе в Одессе видно, что на территорию забегает мужчина через металлические ворота с калиткой. Он даже не закрывает ее до конца, а просто бежит дальше, скрываясь с поля камеры. Далее к воротам подбегают три человека, на них одежда, похожая на военную форму. Они начинают буквально ломать ворота, не обращая внимания на калитку.

Осторожно, на видео есть нецензурная лексика!

Весь курьез заключался в том, что мужчины толкали ворота, прикрученные к стенам и не обратили внимание на калитку. К тому же она открывалась на себя, а не от себя, как это делали мужчине.

Отдельного внимания заслуживает то, как комментировал это видео мужчин, показавших запись с камер. В комментариях пользователи также отметили это. Они еще добавили, что вероятно у мужчин достаточно "низкий интеллект".

