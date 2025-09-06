Ким б могли бути герої "Володаря перснів" в реаліях війни в Україні? В мережі віруситься смішний тренд

Згадали усіх ключових персонажів

Чимало людей знайомі з легендарним романом Джона Толкіна "Володар перснів", який було екранізовано в однойменну сагу фільмів. У мережі один з користувачів запропонував нове бачення персонажів відповідно до сучасних реалій.

Цей допис завірусився у Х. У коментарях люди вже наголосили, що Шир, де відбуваються події роману, — це Закарпаття.

За словами автора нової інтерпретації героїв, вона відповідає реаліям України зараз. І допомагає швидше розібратись в героях та самому романі.

Герої "Володаря перснів" і нові "звання"

Фродо Беґгінс (Торбін) — мазаний солдат косарь. У фільмі це головний герой, гобіт.

Сем (Семвайз Грунич) — старший солдат, виконавчий боєць. У романі — гобіт, один із дев'яти членів Братства Кільця, слуга Фродо Беґгінса

Голум — сидівший наркоман, СЗЧшнік рецидивіст. Ще він відомий як Смеаґол – істота, яка довгі роки була носієм Єдиного Персня.

Арагорн — медійний комбриг, повний кавалер ордена Богдана Хмельницкого. У книзі — один з головних персонажів, останній вождь слідопитів і перший король Об'єднаного Королівства.

Леголас — тактичний інструктор. У романі він ельф з синдарів, син короля Трандуїла, один з членів Братства Персня. Відомий своїми вміннями стріляти з лука.

один з членів Братства Персня. Відомий своїми вміннями стріляти з лука. Гімлі — атошник сєчкотрус (відсилка до головної зброї — сокира). Він гном та єдиний представник свого народу у лавах Братства Кільця.

Персонажі "Володаря перснів"

Ця інтерпретація героїв "Володаря перснів" неабияк захопила мережу, тому автор додав ще кілька персонажів.

Мері — простий солдат, якому все попід х*й. У книзі хобіт Меріадок Брендіцап, член Братства Персня та один з головних героїв твору.

Піпін — нерозумний номер обслуги. Гобіт, один із кращих друзів Фродо, наймолодший член Братства Персня.

Гендальф — доскіпливий командувач, який приїхав з перевіркою. У книзі добрий могутній чарівник з довгою білою бородою.

Теоден — совковий генерал толковий мужик. 7-й король Рогану, який спочатку був немічним старим під впливом свого радника Грими Червеуста, що працював на Сарумана.

Саруман

Боромір — головний сержант батальйону, свій в дошку пацан. Один з головних героїв, очолював війська Гондору.

Арвен — непроста цивільна тьолка військового. Напівельфійка, принцеса ельдарів, дочка Ельронда та Келебріан. Вона переправила Фродо до броду через річку.

Саруман — бойовий генерал, списаний за станом здоровʼя. Наймогутніший маг Ордена Істарі, голова Білої ради.

Зауважимо, що у коментарях користувачі додавали і своє бачення. Серед варіантів були досить дотепні.

Раніше "Телеграф" розповідав, що авторка книг про Гаррі Поттера Джоан Роулінг пообіцяла українці надіслати свою нову книгу.